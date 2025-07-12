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7月下旬4生肖迎好運！「牛」轉乾坤、「虎」虎生風

▲屬馬的朋友，在炎炎夏日中，將獲得火能量的加持，讓你們擁有生旺的運勢！加上有女性吉星的助力讓你有機會獲得女性貴人的幫助，進而提升你的財運。（示意圖／視覺中國CFP）

▲七月下旬4生肖財運與事業迎來好轉。（示意圖／視覺中國CFP）

記者胡至欣／綜合報導

七月下旬，星象帶來貴人運勢，4大生肖的財運與事業雙雙好轉！《搜狐網》點名生肖豬、牛、虎、龍的朋友，接下來幾週將在事業上迎來突破，財運穩健提升，生活也變得更加豐富美好。不妨把握這波機會，積極迎接挑戰，讓未來更加精彩。

生肖豬

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性格穩重踏實，象徵財富與享樂。進入七月下旬後，生肖豬開始積累實質財富，尤其是40歲以後，事業多迎來高峰。這段時間他們有機會開拓新商機，帶領團隊拓展市場或投資新項目，獲得不錯回報。家庭生活也趨於穩定，享受天倫之樂，陪伴家人共享美好時光，讓日子更加圓滿幸福。

生肖牛

七月下旬堪稱「福氣收納箱」，受到「天德星」與「偏財星」雙重加持，生活安穩且豐富。家人送上溫馨禮物，鄰里熱心幫忙解決問題，甚至健康狀況也明顯改善。建議每週抽空陪伴長輩，親情如老槐樹般根深葉茂，為生活帶來持續的支持與力量。

生肖虎

在事業上迎來突破，帶來豐厚的偏財運。「孤辰星」與「偏財星」互動，使得他們的領導力成為財富催化劑。提前完成專案領獎金，解決公司難題獲嘉獎，甚至有機會參與高薪培訓。建議將部分獎金用於團隊聚餐，良好的人際關係就像添柴助火，點亮更多機會。

生肖龍

七月下旬「紫微星」高照，運用AI數據模型輔助專案匯報，說服力提升70%。創業者適合拜訪東南方客戶，佩戴龍形玉佩更能觸發「貴人眼緣」。感情方面，單身者易於行業峰會遇見合適桃花，有伴侶者則適合透過訂製刻字首飾加深感情。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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