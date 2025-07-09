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苦日子結束了！2025「甩開小人、事業狂飆」TOP3生肖

記者黃稜涵／綜合報導

你是不是也常覺得：「怎麼我那麼努力，總有人在扯後腿？」，別怕，轉運的時候到了！《搜狐網》點名 2025 年「甩開小人、事業狂飆」TOP3生肖，快看看你有沒有上榜，準備一路旺到底！

▲▼ 上班族,辦公室,同事,工作。（示意圖／CFP）

▲事業運大爆發！2025最旺TOP3生肖曝光。（示意圖／CFP）

TOP 3：生肖「鼠」

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屬鼠的朋友天生機靈、觀察力強，2025年這股本領將幫你大大避開小人暗箭，面對那些愛耍心機的同事，你會用冷靜和智慧優雅閃過，不跟他們硬碰硬，而是靜靜走出自己的精采，2025年，屬鼠的人在事業上，也很有機會被上司看見實力，有望升官加薪，直接甩掉過去的鳥事，迎來一波新氣象！

TOP 2：生肖「龍」

屬龍的人天生氣場強大，2025年更是大展拳腳的一年！你行動力滿點，領導魅力爆棚，凡事有目標、有策略，根本不是小人惹得起的對象，更厲害的是，你不只能自己發光，還能凝聚團隊、帶人飛，成為職場不可或缺的存在。事業一路長紅，小人自然繞道走！

TOP 1：生肖「馬」

屬馬的朋友最怕被綁手綁腳，他們渴望自由、喜歡挑戰，2025年正是你衝刺夢想的關鍵年，遇到愛作怪的小人？妳不會被拖住，反而越挫越勇，咬牙堅持到最後，讓對方自慚形穢，這一年，只要你願意持續努力，機會一波接一波，事業上有望迎來爆發期，整個人氣勢大開！

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