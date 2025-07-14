7/18 拜關公比寫OKR還有用？「行動派武財神」財運、考運、升遷一把抓

▲7/18拜關公比寫OKR還有用？「行動派武財神」財運、考運、升遷一把抓。（資料照片／記者翁伊森攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

「OKR設定好了，該換拜拜了！」7月18日(五)適逢農曆六月二十四日，是關聖帝君聖誕大日，每年這一天全台廟宇均湧入參拜人潮。對不少上班族、創業者與國考生來說，這是年度必備的祈福儀式之一，他們將年度目標交託給「行動派神明」關公加持，祈求財運亨通、升遷順利、考試成功、貴人相助，一尊神打通年度運勢三大主線。(OKR：目標與關鍵成果)

關聖帝君，又稱關公、關雲長，以忠義與勇武聞名，不僅是道教尊神，更在民間信仰中擁有極高地位。他常被尊稱為「武財神」，象徵守正財、避小人、旺事業。不過需要特別說明的是，這個稱號並非來自正統道教經典，而是源自長久以來的民間信仰與文化累積。現今許多商號與公司，都會同時供奉關公與文財神，形成「文武財神」的組合，以期正財入帳、營運順利。

關公信仰的涵蓋範圍廣泛，是少數能同時「管錢、管人、管考運」的神明。商人拜他招財、業務拜他拓展人脈、考生拜他集中精神，甚至主管階級也求他協助斬除小人、強化領導力。可說是「OKR式信仰」的最佳代言神。

拜關公有一套傳統儀式，也有「供品策略」：

●求財運：紅龜粿、鳳梨、橘子，象徵「錢龜來、好運旺」

●求升遷／貴人：蘋果、李子、壽桃，象徵「平安、利事、長壽」

●求考運：蔥、蒜、粽子與包子，代表「聰明、會算、包中」

但也有供品禁忌需要注意，像是「酥」（諧音「輸」）、「桃」（諧音「逃」）都被列為禁忌水果，避免「拜錯反效果」。此外，誠心稟報姓名、生辰、祈求內容，並擲筊確認是否獲得聖筊，再進行燒金紙收尾，也是整體流程不可省略的一環。

在職場焦慮、內卷壓力普遍的當代，傳統拜拜文化被年輕人重新解構與吸收，成為年度目標管理的一部分。有人將「年初寫OKR、年中拜關公、年底還願」視為自己的信仰儀式三部曲，也有人直接稱關公為「正能量CEO」。

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。