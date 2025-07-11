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環保教育走入離島　台東縣環保局攜手鄉民共築永續家園

▲環保教育走入離島。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲環保教育走入離島。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升離島居民對環境保護與公共衛生的重視，台東縣環境保護局持續透過「離島環境衛生計畫」深入蘭嶼鄉與綠島鄉，積極推動多元且富有趣味的環境教育宣導活動，內容涵蓋公共廁所衛生、登革熱防治、減塑生活與海洋環境保護等議題。希望透過在地實踐，將永續發展理念融入居民日常生活。今年1至6月共舉辦7場宣導活動，吸引433位居民與師生參與，攜手守護離島的生活品質與自然生態。

台東縣政府表示，蘭嶼與綠島擁有珍貴的自然景觀與人文資源，維持優質環境與推動永續發展，是守護觀光資源與提升居民福祉的關鍵。縣府透過環保教育與社區參與，引導民眾自發投入環境保護與公共衛生活動，讓「潔淨、安全、美麗」的島嶼生活成為常態。這些行動同時也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第3項「健康與福祉」、第6項「淨水與衛生」、第11項「永續城鄉」與第14項「海洋生態」，展現地方落實永續發展的實踐力。

台東縣環保局指出，為鼓勵全民參與環境保護，環保局特別在離島地區辦理一系列互動式環境教育活動，針對如寵物排泄物處理、隨地丟棄菸蒂等常見議題進行宣導，透過實際案例、互動遊戲與現場示範，強調日常小行為對環境的重大影響。此外，也推動公廁整潔改善觀念，倡導如廁後將衛生紙投入馬桶，提升公共如廁空間整潔與使用品質。

在一場綠島鄉的環境教育活動中，一位在地媽媽分享：「原本以為環保很困難，但透過這些課程與示範，我發現只要稍作改變，家園就能變得更清爽乾淨，也能為地球盡一份心力！」這樣的正向回饋，正是環保教育推動者最大的鼓勵與動力。

環保局呼籲，良好環境需要全民共同維護。從落實垃圾分類、減少一次性用品使用，到保持公共空間整潔，都是對環境最實際的貢獻。未來，縣府將持續整合在地資源與各界力量，辦理更多元化的環保教育活動，歡迎民眾踴躍參與，透過行動實踐永續精神，共同打造潔淨、美麗、宜居的離島社區。

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