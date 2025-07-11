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台9線鹿鳴段落石！鹿野警即刻排除　確保民眾行車安全

▲台東鹿野警即刻排除落石障礙。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東鹿野警即刻排除落石障礙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野鄉台9線339.5公里處（鹿鳴段）11日早上7時5分許發生落石事件，造成交通受阻。熱心民眾即時通報後，台東縣警察局關山分局鹿野分駐所迅速派遣警力前往處置，成功排除障礙，確保用路人行車安全不受影響。

據了解，現場出現三塊落石，體積不一，其中兩顆為較大型岩塊，橫躺車道中間，嚴重影響車輛通行，潛藏交通風險。鹿野分駐所獲報後，立即派出巡邏警員簡士瑋與馮文威火速趕抵現場，並與民眾合力將落石移置至安全處，同時設置交通錐警示來車，防範二次事故。

處理期間，警方也同步通報交通部公路局南區養護工程分局關山工務段，派員到場進行後續清理與路況檢視作業，確保路段行車安全。所幸本起事件未造成人員傷亡與車輛毀損，警方即時應變、專業應處，獲得現場民眾一致肯定。

鹿野分駐所所長陳泰山表示，配合7月5日至8月21日舉辦的「台灣國際熱氣球嘉年華」，活動期間預估吸引百萬國內外遊客前來鹿野高台觀賞，區域人車流量大幅增加。為確保安全與順暢，呼籲駕駛人應配合現場警方與工作人員指揮行進，行人也應遵守交通規則，避免危險。

另提醒民眾，縱谷地區因地形特殊，午後常伴隨雷陣雨，山區道路偶有落石，駕駛行經易落石或險峻路段時，應降低車速、保持警覺，密切注意路況變化。若發現異常，請立即撥打110或通報相關單位，以防意外發生。

關山警察分局表示，感謝熱心民眾的即時通報與鹿野分駐所員警的迅速應變，徒手排除障礙，展現警察守護道路安全的責任與決心。並再次提醒民眾，遇突發狀況時切勿貿然自行處理，應交由專業單位處置，以保障自身與他人安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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