電影《農曆三月二十三》開鏡儀式　透過媽祖文化將雲林推向國際

▲電影《農曆三月二十三》導演王重正率製作團隊今日於北港朝天宮舉辦開鏡儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

電影《農曆三月二十三》導演王重正率製作團隊今（11）日於北港朝天宮舉辦開鏡儀式。縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀、議員李明哲、縣警局長李建民、文觀處長陳璧君、新聞處副處長黃俊彥等一同參與，祈求祝福拍攝順利、票房長紅，並透過媽祖文化將雲林推向國際。

縣長張麗善表示，非常高興參加《農曆三月二十三》的開鏡儀式，也非常樂見像《農曆三月二十三》這樣深度，結合在地文化、具有正面教化意義的電影製作，而我們能榮幸成為這部電影的指導與合作單位之一，雲縣府將全力支持製作團隊在雲林的拍攝工作。

▲張麗善表示，雲縣府將全力支持製作團隊在雲林的拍攝工作。（圖／記者游瓊華翻攝）



張麗善強調，希望透過媽祖的信仰與力量，能夠讓社會更加溫馨，也透過媽祖慈悲善良的心，提昇社會正義、善念及正能量，誠心祝福電影拍攝過程一切順利，上映後票房長紅，成為一部感動人心、啟迪智慧的經典之作。也希望透過電影的傳播能夠將雲林豐富的媽祖文化推向國際，帶動雲林地方觀光與產業發展。

導演王重正表示，電影片名叫農曆三月二十三，只要是媽祖信徒一聽就知道是媽祖的誕辰之日，這個劇本我們花了1年半的時間撰寫，期間感謝縣府及朝天宮的協助，讓田野調查深入而順利。媽祖文化已經在台灣根深蒂固，但還差另外一塊，就是要走出去，讓越在地越國際，越國際就越在地，這次透過媽祖精神，以每個人的母親都是我們的媽祖的視角，結合孝道與媽祖慈悲來拍攝，將雲林小鎮故事完美闡述與呈現。

▲電影《農曆三月二十三》導演王重正率製作團隊今日於北港朝天宮舉辦開鏡儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

