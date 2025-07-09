鍾亦恩首輪進職棒！父子牛棚情深　太平媽祖保佑一路穩投

記者游瓊華／雲林報導

18歲的西螺囝仔鍾亦恩勇闖職棒圓夢成功！畢業於台中西苑高中的他，在上月底舉辦的中華職棒新人選秀會上，以首輪之姿被樂天桃猿隊相中。鍾亦恩是西螺百年品牌「瑞春醬油」的第五代傳人，選秀後第一件事不是開趴慶功，而是與家人前往西螺福興宮，向太平媽祖還願致謝。

▲瑞春醬油第五代鍾亦恩選秀後與家人一同至西螺福興宮感恩參拜。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲藝術家蘇慧棉老師代表廟方贈送「慈悲守護-我的太平媽」。（圖／記者游瓊華翻攝）

鍾亦恩身高182公分、體重62公斤，擁有流暢投球節奏與沉穩心態，是球探眼中的潛力左投。今年玉山盃代表台中市出戰台東縣，他先發6局狂飆8K，僅被敲2安打、失1分非責失，展現強大壓制力，儘管未計入勝敗，表現已讓多隊留下深刻印象。

鍾家不只是雲林的醬油世家，更是棒球傳承的搖籃。鍾亦恩的父親鍾政衛透露，他是西螺文昌國小棒球隊第一屆隊長，而兒子在小三時便投入棒球。他利家族工廠旁角落原本長滿雜草的200坪空地鋪設人工草皮，打造親子牛棚練習區，父子一起訓練，傳承也深化感情。

▲鍾亦恩父親打造親子牛棚練習區，鍾亦恩與弟弟、父親常常一起訓練，傳承也深化感情。（圖／記者游瓊華翻攝）

「我們全家從小就常到福興宮拜拜，選秀前也特別來祈求。」鍾政衛說，太平媽庇佑兒子首輪被選上，全家當然要回廟還願，這裡對他們意義重大。鍾亦恩感性表示，「完全沒想到會在第一輪被點名，真的很感謝爸媽、教練還有這條棒球路上一直支持我的每個人。」他也在太平媽前默許心願，希望未來能不斷進步、穩穩走出自己的職棒路。

▲鍾亦恩以首輪之姿被樂天桃猿隊相中。（圖／記者游瓊華翻攝）

藝術家蘇慧棉老師代表廟方贈送「慈悲守護-我的太平媽」蠟筆畫，她說，亦恩這份榮耀得來不易，用辛勤的汗水所灌溉而成的豐碩成果會陪伴著他在未來的道路上繼續實踐夢想，也相信太平媽會祝福與庇佑他有更強壯的健魄，在職棒生涯留下精彩的回憶。

西螺福興宮董事長楊文鐘特別頒發獎勵金祝賀，讚賞他為地方子弟爭光，鼓勵他未來繼續拚搏。西螺鎮長廖秋萍也親自到場，表示地方以他為榮，盼他未來在球場上繼續發光發熱，成為國球新希望。

▲鍾亦恩親手贈與簽名球。（圖／記者游瓊華翻攝）