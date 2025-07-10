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74年前慘劇74死　草嶺「堰塞湖」潰堤危機水位大降23m！對比圖曝

▲▼ 草嶺潭 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲草嶺有史以來第五次堰塞湖 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、許力方／雲林報導

丹娜絲颱風加上連日豪雨，雲林古坑清水溪經水流衝擊，一度出現潰堤風險，阻斷清水溪流，所幸清水溪河道目前流況已趨穩定，堰塞湖水位已大幅下降23公尺，壩體中段經水流沖刷下切，形成底寬約72公尺的流路，恢復河道通洪能力，應變中心宣告警戒已解除。

草嶺清水溪這次潰堤，是有紀錄以來第五次形成堰塞湖，過去就有多次山崩形成堰塞湖再潰堤的歷史，早在74年前，堰塞湖潰壩造成一起重大慘劇，國軍奉命整修坍方，結果因連日豪雨山洪爆發，不幸奪走74名官兵性命。

▲▼草嶺「堰塞湖」潰堤危機水位大降23m！對比圖曝。（圖／翻攝水利署）

▲草嶺堰塞湖水位已大幅下降， 水流沖刷下切形成72公尺流路。（圖／翻攝水利署）

水利署第四河川分署監控本次豪雨事件，設立應變小組，這次因豪雨引發土石滑落形成了堰塞湖，經現地勘查，初步研判壩體高度60公尺、壩長320公尺、壩體體積約215萬立方、蓄水量約2245萬立方、蓄水面積約62公頃，經保守估計1小時潰決情境，平均流量約6200cms，約清水溪治理計畫20年重現期距流量。

經評估未達清水溪警戒水位，直到今（10日）晚流況已趨穩定，應變小組指出，堰塞湖水位已大幅下降23公尺，壩體中段經水流沖刷下切，形成底寬約72公尺的流路，恢復河道通洪能力，宣告警戒解除。

應變小組利用UAV空拍監測壩體穩定狀況及迴水範圍變化情形，以及邀請專家學者協助共同至草嶺會勘，提供專業資訊，研商後續處理方案，並將持續加強監測壩體及河道水位變化，如有狀況會立即通報相關單位配合因應，同時提醒民眾，在颱風豪雨期間，要遠離河道，特別注意安全。

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