妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人2心態驚：識破仍脫下褲子

▲南京紅姐騙砲上千男子。（圖，下同／翻攝自微博）



記者施怡妏／綜合報導

南京江寧一名38歲的偽娘網紅「南京紅姐（真實身分為焦姓男子，以下簡稱紅爺）」近日遭指控，約會千名男網友，並以水果為交換，與1691人發生無套性行為，還將過程偷錄下來，放在網上販售。有女網友好奇「為何男生願意發生關係？」看完了影片後，歸納出3個原因，並大讚紅姐的服務體貼又完善。

有網友在Threads發文，為何男生發現紅姐是男的，卻仍願意留下發生性關係？「男生不會發現他有雞雞嗎？」

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就有網友轉發大陸女網友的留言。該名大陸女網友看完影片後，歸納出3個原因，第一個是發現真相後，揍人一頓並破口大罵、提褲就走的直男。第二個是去了之後發現紅姐是男的，但是「來都來了」就脫下褲子，甚至結束後還願意回訪，多次造訪紅姐的住所，感覺已經被「掰彎」了。第三種則是從頭到尾都不知情，直到最後都以為紅姐是女生。

大陸女網友表示，紅姐的聲音不像男生，戴上口罩穿上長紗裙，只允許背後的姿勢，過程中很主動，還會牽著對方雙手，表現得極為溫柔體貼，「很多年輕小夥子可能根本分不出有哪裡不對勁」，而且紅姐的售後服務很到位，會幫忙處理乾淨並擦拭，「這一套下來，讓我這個女生都覺得自嘆不如。」

綜合陸媒報導，紅姐打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃艷，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等可換「免費性行為」為誘餌約見面。警方初步以「涉嫌傳播淫穢物品罪」對其刑事拘留，目前尚未證實其有故意傳播性病的行為。