紅姐約砲爆案外案！「健壯天菜」硬上…鞋被認出　用假身分當老師

▲Mike被爆料使用假身分在「宋慶齡幼兒園」任教。（圖／翻攝自抖音）



記者曾羿翔／綜合報導

中國38歲偽娘網紅「紅姐」因涉嫌以女裝身分誘騙多名男子發生性行為，並上傳未經馬賽克的性愛影片，已遭南京警方逮捕。片中一名身材健壯，且留落腮鬍的男子辨識度相當高，被網友戲稱「來都來了」，如今身分卻被起底，爆出案外案。

綜合陸媒報導，該壯男自稱「Mike」，被爆料是一名外籍英語教師，任教於上海知名的貴族幼兒園「宋慶齡幼兒園」。園方網站中曾列出他的個人簡介，聲稱來自加拿大，擁有三年以上教學經驗，擅長寓教於樂，被形容為深受孩子喜愛的「超人教師」。但知情人士指稱，Mike實際來自烏茲別克，涉嫌冒用加拿大籍身分以取得教職，引發外界譁然。

▲網友透過影片中的外貌特徵與鞋款鎖定是同一人。（圖／翻攝自微博）



Mike的身分被網友透過影片中明顯的外貌特徵與鞋款鎖定，並肉搜其社群帳號，雖帳號已緊急註銷，相關截圖早已流傳，他還被指已婚並育有子女。Mike疑似在抖音另開帳號並否認出現在紅姐的影片中，但仍被許多網友指稱「是你沒錯，鞋子跟背心，一模一樣」、「辨識度太高了」、「就是你，神態氣質，身材身高都一樣」。

▲Mike也是一名健身博主。（圖／翻攝自抖音）

宋慶齡幼兒園是上海市規模最大的寄宿制幼兒園，也是號稱「上海市最難進的幼兒園」，幼兒園名字來源自宋慶齡。1994年9月開始招收國際班。孫儷、陸毅等明星子女以及胡海青女兒曾在該幼兒園就讀。

南京市公安局江寧分局通報，紅姐真實身分為焦某某，今年38歲，是外省來寧人員，假扮女性與多名男子發生無套性行為，並偷拍影片在互聯網傳播。

▼Mike在網站上介紹自己來自加拿大，擁有三年以上教學經驗。（圖／翻攝自微博）