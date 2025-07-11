驗貨驚「紅姐是男的」：還比我大！紅姐付錢求打砲　錄音檔疑流出

▲大陸偽娘騙上千男性發生性關係。（圖／翻攝自微博）



記者施怡妏／綜合報導

大陸偽娘網紅「南京紅姐」假扮女子，與1691名男子發生無套性行為，對象不乏異性戀，甚至也有非單身者。網路上流傳一段錄音檔，發現紅姐是男生，男子拒絕發生性關係還稱「你的比我大」，紅姐哀求對方並願意支付300元（約1222元新台幣），男子才提槍上陣。網友笑翻直呼荒謬，同時也質疑錄音檔真實性。

有網友在社群平台X貼出一段2分19秒的錄音檔，某名男子識破紅姐是男生，語帶崩潰直喊「沒有洞你騙我」，紅姐則回應「有啦，就在這裡」，還說「這是比較小的洞」。沒想到男子看了一眼後，竟忍不住笑出來說「你的比我還大」，並拒絕發生性關係，「用X眼忽悠我，操X眼我覺得噁心」。

沒想到紅姐竟苦苦哀求對方，想要大戰一場，甚至提出「給你300元好嗎？」男子才點頭答應，並要求紅姐先轉錢，還強調「一會就射了也別怪我」，兩人來回鬥嘴爭執不休，既詭異又荒唐。

錄音檔曝光，立刻引發熱論，有人質疑音檔是否遭剪輯加工，但更多網友震驚留言「刷新我三觀了」、「這麼好賺我也想去」、「又好笑又噁心」、「笑翻但內心好亂」、「從顧客變成從業者」、「笑到發瘋」、「笑死我了，才300元就能放棄堅持」。

▲紅姐卸妝後模樣。（圖／翻攝自微博）



綜合陸媒報導，紅姐打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃艷，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等可換「免費性行為」為誘餌約見面。

無套偷拍片曝光後，部分網友進行到一半時，才發現紅姐為男性，氣得暴打對方一頓；另一部分網友即使發現紅姐為男性，仍抱持著「來都來了」的心態繼續進行下去；還有網友更成為「回頭客」，多次造訪紅姐的住所。過程中，紅姐還堅持讓對方不戴套。警方初步以「涉嫌傳播淫穢物品罪」對其刑事拘留，目前尚未證實其有故意傳播性病的行為。