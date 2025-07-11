無套約砲千男靠3招！陸偽娘紅姐曝「釣男心法」：我懂事、注重技巧

▲南京紅姐騙砲上千男子。（圖／翻攝自微博）



記者施怡妏／綜合報導

南京市近日爆出偽娘網紅「紅姐（又稱紅爺）」假扮女子，與1691人發生無套性行為，還將過程偷錄下來，放在網上販售，警方於7月6日以涉嫌傳播淫穢物品罪對其刑事拘留，許多人驚呼「為什麼紅姐可以約到？」一名疑似紅姐本人的網友，發文透露釣男人的秘訣，「我懂事、不鬧、注重口交技巧。」

綜合陸媒，據南京市公安局江寧分局通報，焦某某38歲，為外省來寧人員，假扮女性約會千名男網友，並以花生油、水果為交換，與1691人發生性行為，包括健身教練、人夫、外國人及大專體育生等，還將過程偷錄下來，在互聯網傳播。

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▲紅姐分享釣男人的秘訣。（圖／翻攝自X）



一名疑似紅姐的網友在X（帳號：@阿红ts）發文分享「釣男心法」，很多人不解，為何他能跟這麼多男生約會，總覺得是男人們飢不擇食，強調自己能給男人如「母愛」般的溫暖，讓對方感受到被無條件照顧與理解，進而卸下心防，「我懂事、不鬧、注重口交技巧。」

紅姐表示，許多男人在外表現堅強，回家卻無處傾訴，只能把苦埋在心裡，他恰好提供了情緒出口，「在我這裡他們不需要（堅強），他們在我這裡都覺得，有一種前所未有被無條件照顧的感覺。」

▲涉事男網友人數達1691人。（圖／翻攝自抖音）

當地疾管中心則說明，官方肯定都會採取措施的，如果有密接、不放心身體，可以隨時來我們這邊做檢測。目前疾管部門已介入，焦男本人是否有傳染病，屬個人隱私，後續官方也會繼續進行通報。

警方提醒，根據中國法律，若明知自身患有HIV、性病等，還故意與不特定多數人發生無保護性行為，可能引發疾病大規模傳播風險，尚未造成嚴重後果的，處3年以上10年以下有期徒刑；致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。