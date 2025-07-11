　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

第1人認了！陸偽娘「紅爺炮友」報警　25歲健身鮮肉跪求：別傳了

▲「熾陽」被網友扒出，是紅爺約會對象的關鍵上衣。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲「熾陽」被網友扒出，是紅爺約會對象的關鍵上衣。（圖／翻攝自抖音）

大陸中心／綜合報導

南京江寧一名38歲的偽娘網紅「南京紅姐（真實身分為焦姓男子，以下簡稱紅爺）」近日遭指控，約會千名男網友，並以水果為交換，與1691人發生無套性行為，還將過程偷錄下來，放在網上販售。其中一名25歲的健身男子「熾陽」承認，自己是紅爺的炮友之一，這也是全陸網第一個承認的網友。

▲「熾陽」在紅爺的影片中。（圖／翻攝自抖音）

▲「熾陽」在紅爺的影片中。（圖／翻攝自抖音）

「熾陽」在各個社交平台上表示，自己在紅爺房間被拍下的影片遭瘋傳，收到不少私訊，造成他的生活不堪其擾，「本人已報警，生活一團糟，準備離開南京，換個城市。」他還發了多篇文，請求網友，不要再散播他遭偷拍的照片及影片。

▲▼陸偽娘「紅爺炮友」報警，25歲健身鮮肉認了。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲「熾陽」請求網友別再散播影片及照片。（圖／翻攝自抖音，上同）

▲「熾陽」請求網友別再散播影片及照片。（圖／翻攝自抖音，上同）

「熾陽」會被網友發現出現在「紅爺約會名冊」中，僅因一件印著公牛圖案的黑色上衣，網友從外流的影片穿搭，循線找到他的社交帳號，並從其中一篇健身貼文對比出來，再加上長相、黑框眼鏡、鞋子等特徵，皆與影片內高度相似。

▲「熾陽」表示，自己已去做檢查。（圖／翻攝自小紅書，上同）

▲「熾陽」在社群上的照片。（圖／翻攝自小紅書，上同）

「熾陽」受不了私訊及留言的追問，無奈之下才透過帳號坦承，並表示已報警，且還去醫院做了性病檢查，包含愛滋病毒、梅毒等相關檢查，還向網友喊話，「已經在檢測了！別罵了！」他的IP顯示，目前人在北京，正在投入新的工作環境中。

▲▼陸偽娘「紅爺炮友」報警，25歲健身鮮肉認了。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲▼陸偽娘「紅爺炮友」報警，25歲健身鮮肉認了。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲「熾陽」表示，自己已去做檢查。（圖／翻攝自小紅書，上同）

▲「熾陽」表示，自己已去做檢查。（圖／翻攝自小紅書，上同）

警方先前指出，紅爺真實身分為38歲的焦姓男子，從外地來南京工作。紅爺平時打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃豔，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等可換「免費性行為」為誘餌約見面。

▲熾陽收到的私訊。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲「熾陽」收到網友的私訊。（圖／翻攝自小紅書）

目前焦姓男子已被警方逮捕，案件仍在進行調查中。還有消息指出，焦男恐有性病，若導致性病傳播，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沈慶京關押191天「3億元交保」　北檢：尊重法官裁定
建臺高中稱「誤用舊表單」報錯科　大考中心打臉：是填錯欄位
沈慶京3億交保　答應法官「3條件」
新光金掛牌23年今走入歷史！爆112萬大量　刷史上第3
快訊／台中製冰廠火警！恐怖火煙狂竄
快訊／4000頭豬遭電擊亡！13萬隻雞慘死
快訊／樂天桃猿誤發文　調查結果公布
街口支付風暴擴大　東森購物、PChome 24h購物、mom

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

關鐵籠當狗！他被菜刀斷指逃出緬北　黑牢慘遺言：救我想活下去

第1人認了！陸偽娘「紅爺炮友」報警　25歲健身鮮肉跪求：別傳了

地表最快！時速600公里貼地飛行　陸高速磁浮列車北京亮相

陸國足51人比賽帶140件行李　網友狂吐槽：帶海參啤酒去韓國玩？

黃牛放棄了！LABUBU黃牛價格「腰斬」　他嘆：準備回去賣票

陸警冒險赴緬北找受害人屍骨　白家集團21人涉詐106億被提起公訴

讓「同志」回歸主流！中官媒發聲　網民讚：叫「老師」確實太氾濫

盧比歐、王毅較勁東盟會！　美揮舞關稅大棒　中推自貿區、穩南海

女子愛穿洞洞鞋致「無法走路」　醫一看：足底長了「石頭」

年初嗆美國好自為之！王毅今「首次」會晤盧比歐　涉台表述引關注

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

關鐵籠當狗！他被菜刀斷指逃出緬北　黑牢慘遺言：救我想活下去

第1人認了！陸偽娘「紅爺炮友」報警　25歲健身鮮肉跪求：別傳了

地表最快！時速600公里貼地飛行　陸高速磁浮列車北京亮相

陸國足51人比賽帶140件行李　網友狂吐槽：帶海參啤酒去韓國玩？

黃牛放棄了！LABUBU黃牛價格「腰斬」　他嘆：準備回去賣票

陸警冒險赴緬北找受害人屍骨　白家集團21人涉詐106億被提起公訴

讓「同志」回歸主流！中官媒發聲　網民讚：叫「老師」確實太氾濫

盧比歐、王毅較勁東盟會！　美揮舞關稅大棒　中推自貿區、穩南海

女子愛穿洞洞鞋致「無法走路」　醫一看：足底長了「石頭」

年初嗆美國好自為之！王毅今「首次」會晤盧比歐　涉台表述引關注

1m長黑澤巨蜥竄進烤鴨店！店家和顧客驚聲尖叫…當場被捕現況曝

台灣人愛去日本卻卡關　玩二、三線城市3大難題曝光

飼主把愛犬鎖車上！牠痛苦喘氣「活活熱死」　心碎畫面曝光

快訊／沈慶京關押191天「3億元交保」　北檢回應了：尊重法官裁定

海灘挖1.5公尺沙坑！　17歲少年鑽到一半「瞬間活埋」悶死自己

關鐵籠當狗！他被菜刀斷指逃出緬北　黑牢慘遺言：救我想活下去

送便當給打火英雄摔車命危！消防員2度CPR搶命　她帶烤雞致謝

竇智孔移居花蓮的理由曝光　「花蓮的土很黏人超有感覺！」

漢光41號演習第3天　F-16戰機返降後熱加油即升空

又有被害人控訴團購主李女詐200萬　進警局報案秒接她來電質問

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

大陸熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

陸38歲偽娘千人斬成「捉姦名冊」

OL突被開除　竟是同事檢舉：她有狐臭

「紅爺炮友」承認第1人！健身鮮肉求：別傳了

陸偽娘房間疑出租了！房東開月租3千

女子愛穿洞洞鞋竟致「無法走路」

上海餐廳推出菜餚「狗大便炒樹葉」 一份售價235元

地表最快列車！時速600公里貼地飛行

女大生宿舍產子「血流如注」！室友淡定：不是第1次生

LABUBU黃牛價格「腰斬」　他嘆：準備回去賣票

陸偽娘交易時遭識破…編出超瞎理由

被吐槽去玩？陸國足51人比賽帶140行李

更多熱門

相關新聞

驗貨驚紅姐是男的「還比我大」！錄音檔疑流出

驗貨驚紅姐是男的「還比我大」！錄音檔疑流出

大陸偽娘網紅「南京紅姐」假扮女子，與1691名男子發生無套性行為，對象不乏異性戀，甚至也有非單身者。網路上流傳一段錄音檔，發現紅姐是男生，男子拒絕發生性關係還稱「你的比我大」，紅姐哀求對方並願意支付300元（約1222元新台幣），男子才提槍上陣。網友笑翻直呼荒謬，同時也質疑錄音檔真實性。

約砲健身教練、大學生　陸偽娘紅姐曝「釣男心法」

約砲健身教練、大學生　陸偽娘紅姐曝「釣男心法」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

陸偽娘房間疑出租了！房東開月租3千

陸偽娘房間疑出租了！房東開月租3千

關鍵字：

紅爺偽娘南京紅姐熾陽

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面