第1人認了！陸偽娘「紅爺炮友」報警　25歲健身鮮肉跪求：別傳了

▲「熾陽」被網友扒出，是紅爺約會對象的關鍵上衣。（圖／翻攝自抖音）

大陸中心／綜合報導

南京江寧一名38歲的偽娘網紅「南京紅姐（真實身分為焦姓男子，以下簡稱紅爺）」近日遭指控，約會千名男網友，並以水果為交換，與1691人發生無套性行為，還將過程偷錄下來，放在網上販售。其中一名25歲的健身男子「熾陽」承認，自己是紅爺的炮友之一，這也是全陸網第一個承認的網友。

▲「熾陽」在紅爺的影片中。（圖／翻攝自抖音）

「熾陽」在各個社交平台上表示，自己在紅爺房間被拍下的影片遭瘋傳，收到不少私訊，造成他的生活不堪其擾，「本人已報警，生活一團糟，準備離開南京，換個城市。」他還發了多篇文，請求網友，不要再散播他遭偷拍的照片及影片。

▲「熾陽」請求網友別再散播影片及照片。（圖／翻攝自抖音，上同）

「熾陽」會被網友發現出現在「紅爺約會名冊」中，僅因一件印著公牛圖案的黑色上衣，網友從外流的影片穿搭，循線找到他的社交帳號，並從其中一篇健身貼文對比出來，再加上長相、黑框眼鏡、鞋子等特徵，皆與影片內高度相似。

▲「熾陽」在社群上的照片。（圖／翻攝自小紅書，上同）

「熾陽」受不了私訊及留言的追問，無奈之下才透過帳號坦承，並表示已報警，且還去醫院做了性病檢查，包含愛滋病毒、梅毒等相關檢查，還向網友喊話，「已經在檢測了！別罵了！」他的IP顯示，目前人在北京，正在投入新的工作環境中。

▲「熾陽」表示，自己已去做檢查。（圖／翻攝自小紅書，上同）

警方先前指出，紅爺真實身分為38歲的焦姓男子，從外地來南京工作。紅爺平時打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃豔，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等可換「免費性行為」為誘餌約見面。

▲「熾陽」收到網友的私訊。（圖／翻攝自小紅書）

目前焦姓男子已被警方逮捕，案件仍在進行調查中。還有消息指出，焦男恐有性病，若導致性病傳播，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。