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年初嗆美國好自為之！王毅今首次會晤盧比歐　涉台表述引關注

▲▼ 王毅、盧比歐首次會晤、東協會長會2025.7.11吉隆坡 。（圖／路透社）

▲ 美國國務院表示，王毅將在吉隆坡會晤美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。（圖／路透社）

記者任以芳／台北報導

中國中共中央政治局委員、外交部長王毅10日到11日在吉隆坡參加東盟外長會，美國國務院今（11）日表示，王毅將今天當日會晤美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。回顧今年年初，王毅當時要求務必慎重處理台灣問題，希望對方「好自為之」，要有當大國樣子。事隔半年多，中美外長首次正式面對面會晤，中美關係、關稅、南海問題、以及「台灣問題」都將是被關注議題。

第58屆東盟外長會及系列會議10日在馬來西亞首都吉隆坡正式登場。中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席東亞合作年度系列外長會；美方由國務卿魯比歐訪問馬來西亞並參加東盟相關會議。這是盧比歐上任首次出訪東南亞，也是中美外長「首次」同一時間段開啓東南亞之行，甚至是「首次」即將會晤，也讓這次的東盟外長會及系列會議備受各方關注。

首先梳理魯比歐過往，過去在美國佛羅里達州共和黨國會參議員任內，因為在涉疆、涉港問題上言行，於2020年7月13日被中方實施首次制裁，包括禁止入境中國並凍結其在華資產。同年8月，他再次推動《香港人權與民主法案》，中方隨即升級制裁措施，進一步強化限制。2025年魯比歐被川普提拔就任美國國務卿，中方並未取消制裁，導致中美高層溝通受阻，只能選擇第三地會晤。

魯比歐上任後，涉台問題上也並未讓步。回顧今年2025年1月，王毅首次應約與盧比歐通話，雙方不歡而散。王毅闡述了中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必慎重處理。

王毅強調，台灣自古以來就是中國領土的一部分，絕不允許把台灣從中國分裂出去。美國在中美三個聯合公報中就奉行一個中國政策作出了莊重承諾，不能背信棄義，並且強調「大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應維護世界和平，應協助各國實現共同發展。希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。」

此外，魯比歐在「南海問題」上也試圖拉攏東盟國家對抗中國，本次東盟外長會議上，中美各自角力，美方企圖阻止東盟「倒向中俄」。王毅則通過中俄協同外交，在會議上形成對美方的戰略牽制。

盧比歐這趟來參加東盟外長會，還有另一件大事就是與其他亞洲國家跟美國談關稅。日前美國總統川普發出各國稅率表，眼看8月1日大限將到來，並且不再延期，必須說服東南亞各國。

尷尬的是，當美國對貿易夥伴揮舞著關稅大棒，大陸力推「南海行為準則」磋商，並且升級「中國—東盟自貿區3.0版」。王毅昨天出席中國—東盟外長會，特地介紹雙方合作豐碩成果，並且提出四點建議，強調「中方始終是動蕩世界中最可信賴的穩定力量，是東盟國家應對挑戰最可依靠的合作夥伴。」

根據中國海關總署和商務部數據顯示，中國和東盟雙邊貿易額2024年已達9823億美元，雙方已連續5年互為最大貿易夥伴。這項數據也顯示，有錢誰不賺，跟誰合作了然於心？相較之下，王毅帶著誠意去東盟開會，盧比歐的出現也凸顯，各國被川普「多變」的政策折磨的「怒不敢言」。

最後，回到中美角力戰場，中方最在意的還是「台灣問題」。魯比歐一直是「中國威脅論」，而王毅從頭到尾就是「台灣是終局議題」的立場赴會。中美是「戰略競爭對手」不會改變，王毅與盧比歐「初相見」一次握手也不會改變什麼，更別說這次會後雙方發出的新聞稿會出現驚人變化，「台灣問題」難解，有的磨。

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