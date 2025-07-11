3人喝水被扣分！分科測驗物理科違規　沒帶有效證件最多

▲分科測驗今天登場，大考中心說明試場狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗今（11日）起一連舉行兩天，首節考物理。大考中心指出，上午試場並未傳出重大違規事件，但有零星違規，最多為未攜帶有效證件12位，其次是6名考生的行動電話未完全關機，另各有3名考生在考試中喝水、考試結束鈴響畢仍繼續作答，都將依規定扣分。

分科測驗今天登場，第一節考物理，共有2萬1095人報考，1520人缺考，缺考率7.21%，比去年增加1.25%。第二節考化學，共2萬1863人報考，1497人缺考，缺考率6.85%，比去年增加0.79%。

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大考中心主任張新仁指出，今天上午試場並未傳出重大違規事件，但有零星違規，目前各分區僅回報物理科違規狀況，其中違規最大宗為12名考生未攜帶有效證件，其次是6名考生的行動電話未完全關機，另有3名考生在考試中喝水，還有3名考生在考試結束鈴響畢仍繼續作答，以及2名攜帶已經關機行動電話或物品，1名考生違法攜帶入場物品發生響聲。

張新仁強調，上述統計數字會根據後續考場回報狀況進一步更新，也提醒考生要記得攜帶有效證件。

此外，張新仁指出，上午物理科考試時有3名突發傷病考生，1名考生因為氣胸，以及1名考生手腕有多處受傷，都移往備用試場應試，另有1名考生因為車禍，導致作答困擾，需要特殊的答題卷，故安排到特殊試場應考。