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分科測驗物理「半導體、量子科技」入題　高中師：中間偏難

▲▼分科測驗登場。（圖／新北教育局提供）

▲分科測驗第一節考物理，量子科技、台灣半導體產業都入題。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（11日）首日第1節考物理科，包括量子科技、台灣半導體產業、腳踏車煞車系統等議題入題。入闈協助審題的高中教師認為，今年試題取材自生活情境與現代科技，強調將物理活學活用在真實情境，難易度和去年相仿，屬於中間偏難。

分科測驗今天首節考物理，根據大考中心統計，物理科共有2萬1095人報考，1515人缺考，缺考率7.18%，比去年增加1.22%。

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入闈協助大考中心審題的高中物理老師認為，今年物理科試題取材自生活情境與現代科技，強調將物理活學活用在真實情境與現代科技，有效解決現實問題。像是選擇第一題取材自科學時事「國際量子科學與生活科技年」，牽涉量子科技，呈現物理學在最新科學與科技上的發展。

此外，協助審題的高中物理老師表示，第19至20題取材自「腳踏車煞車系統」，結合生活體驗與物理作功概念。整體而言，今年難易度與去年相仿，屬於中間偏難，能有效鑑別考生各種程度的學科能力。

入闈協助審題的試考生則認為，今年物理科試題注重觀念理解而非複雜計算，但需要充分了解光電效應原理與公式，且有多個題目切合生活中的物理，引導學生在生活中重視物理概念。像是第24至26題組，結合時事與台灣半導體產業，體現光學在現代科技發展上的應用。

不過，北市高中物理科老師群認為，今年物理科文字敘述字量合理，計算題型稍多，題目敘述靈活，文字敘述與圖像都需要理解，部分情境題文字閱讀需仔細，但學生能有時間閱讀，題型計算層級較往年偏多，整體而言，試題難易度適中，選擇題與計算題都有相當水準。

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