分科測驗「學生要簽名確認考科」　他還原時間軸：建臺漏了這封信

▲大考中心表示，基於考試公平性，無法為建臺高中報錯考科考生再新增考科。（資料照／記者許敏溶攝）

記者曾筠淇／綜合報導

分科測驗在今、明2日舉行，然而日前卻有學生發文爆料，苗栗縣私立建臺高中將學生考科集體報錯。對此，苗栗縣議員曾玟學發文指出，集體報名的考生必須校核「報考資料確認表」，無誤後要簽名，「但學生簽名後交出去並不知道學校報名科目錯誤」。

大學分科測驗於11日、12日舉行，但建臺高中卻發生將學生考科集體報錯的烏龍事件，有學生爆料，該校因失誤，而讓考歷史的文組去考生物、考生物的理組去考歷史，共有23名考生受影響。

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教育部主秘林伯樵指出，學生是透過學校集體報名，學校上傳報名後，學生可以上網確認報名是否正確，隨後學校也會收到大考中心回傳給學校報考資料的確認表，學生會看到報考的科目，並且需要簽名確認。

林伯樵強調，上述報名過程中，經歷過好幾個確認的檢查點，會發生這樣疏失，教育部覺得可惜，但考量考試公平性，無法讓受影響的23名考生更動考科。

針對多項確認檢查點，曾玟學在臉書上發文指出，集體報名的考生要親自校核「報考資料確認表」的個人報名資料，確認無誤並簽名。這部分，學生是在5月個人申請入學結果出來前，全班都有勾選好分科測驗的科目後簽名的，「個申有上的會退費，但學生簽名後交出去並不知道學校報名科目錯誤」。

接著6月18日至20日的報名資料確認期間，是學校要向大考中心提出更正，「大考中心是6/18以電子郵件提醒各校確認，建臺漏了這封信，沒做到確認，也沒提醒學生要在這個時間點檢查。」最後，是學生在今年3月有購買紙本簡章，但7月4日才收到，因此早已錯過修正時間點。

曾玟學認為，若要說學生有哪個地方沒做到，「就是應該自行上網找到電子版，然後在各個時間點自行進行確認，避免學校發生報名失誤的狀況」，但老實說，誰會料想到這樣的情況？

曾玟學也說，「尋求補救方式，是希望教育部和大考中心在考量整體性和學生權益的情況下，能否尋找出應變方式，說開此先例以後會有人比照我想也言重了，過去應該不太出現過整校報錯的狀況，未來發生的機率即便不是零、應該也會是非常低」。

Threads上，有網友認為，既然學生可以看到報考科目、要親自簽名確認，那自己也要負責任。不過有自稱是該校考生之一的網友表示，雖然學生也要負起部分責任，但學校並沒有再確認；另名自稱是23位學生之一的網友也說，他們是針對「勾選考試科目」簽名，繳錢後就沒有再拿到通知單了。