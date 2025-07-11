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分科測驗集體報錯　ICU醫傻眼了：要實驗「文理跨組裸考」？

▲▼分科測驗登場。（圖／新北教育局提供）

▲分科測驗登場。（圖／新北教育局提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

分科測驗今（11日）登場，苗栗建臺高中卻發生學生考科集體報錯的烏龍事件，共23名考生受影響。對此，ICU醫師陳志金直呼，「是要實驗『文理跨組裸考』嗎？這個真的是很大的失誤耶！」話題引發討論。

陳志金在粉專表示，建臺高中把學生的考科集體報錯，考歷史的文組生，全部報考生物，考生物的理組生，全部要考歷史，讓學生直嘆，「讀了三年的書，結果到考前三天才被告知報錯科目。」這讓陳志金忍不住反問，這是要實驗「文理跨組裸考」嗎？這真的是很大的失誤。

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他也好奇，難道學生沒有管道可以在報名後，知道自己考什麼科嗎？而且，即使報名後就知道報考科目，如果不能更正，只有一個月的時間，應該也無法準備。另外，明明有提供核對、更正時間，而且學生需要簽名，「所以，到底為什麼會這樣呢？」

貼文引發討論，許多人認為不能完全歸咎校方，「學校錯誤應是在報名階段…而這次事件，沒能提早發現問題，主要是孩子也漏了6.18～6.20上網確認自己的所有報考資訊」、「覺得學生和校方都有責任，高中生是小大人了，不能完全倚賴大人，但校方二手一攤的態度令人火大」、「23個人，有不只一個時間點可以檢查，都沒人發現也是有點扯。」

也有網友表示，「雖說孩子也有錯，但學校是集體報名承辦單位，再怎樣都比17歲的孩子有經驗，17歲的孩子忙著準備分科，對報名注意事項一定沒承辦單位清楚」、「好多人在那裡扯高中生自己要負責，但學生基於信任，應該很少會想要上去查吧，而且學校連最後給簽名確認都可以忘記耶！」

針對外界提案，大考中心主任張新仁今天表示，114學年分科測驗，都是按照114年簡章規定辦理，不會有其他方案。至於學測成績轉換部分，張新仁表示，學測成績15級分可轉換為60級分，但分科測驗與學測的考科不同，端看大學校系在考試入學管道採計哪些考科，且考試與分發入學屬於不同單位負責，大考中心無法建議考生如何選填志願。

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