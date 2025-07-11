台南、嘉義尚有5萬戶仍未復電！　麻豆下營人怨陷黑暗：被當空氣

▲台南及嘉義尚有5萬戶未復電。（圖／翻攝自Facebook／台電電力粉絲團）



記者董美琪／綜合報導

颱風「丹娜絲」影響，台灣各地陸續出現停電狀況。根據台電公司10日晚上11時最新統計，全台累計共有96萬4453戶曾經停電，已完成修復的用戶達91萬2281戶，目前仍有5萬2172戶尚未復電，台南市與嘉義縣受災最為嚴重。

台電指出，台南市目前仍有3萬2363戶尚未恢復供電，是全台復電進度最落後的地區，其次為嘉義縣仍有1萬9809戶停電中。至於曾停電用戶數方面，台南市達28萬5656戶，嘉義縣為25萬0662戶，顯示本次颱風造成南部地區電力系統極大衝擊。

一些居民等電來等了好多天，不解地表示，「下營區新興里還有一堆停電戶，台電停電專區上面卻寫0戶？」還有許多入夜未復電的民眾到台南市長黃偉哲臉書底下留言，「是把麻豆、下營當空氣嗎？」、「學甲市區都有電！學甲郊區都沒電 就有停班停課！麻豆郊區港尾里沒電，就沒有停班停課？沒辦法劃分區裡面的部分嗎？」、「麻豆海埔從星期日晚上就開始沒電到現在」、「麻豆勒？」、「下營跟麻豆是得罪誰了嗎，平平是停電為何沒放」。

也有網友緩頰，台電人員已盡力，再給一點時間。截至目前，各地台電服務據點仍持續進行搶修作業，呼籲民眾耐心等待，並可透過台電官網或客服專線查詢最新供電狀況。

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