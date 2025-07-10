　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

放行撥補台電炸鍋　國民黨明擬以「關稅不明」延後處理特別條例

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對攸關4100億元預算「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨主席朱立倫昨喊「朝野各退一步」，隨即傳出國民黨團有意為了周五通過普發現金，放行台電1000億元撥補，惹怒基層。朱今（10日）強調，從沒針對台電補助這件事做討論，對於台電撥補，國民黨立場就是寸步不讓。據悉，黨中央與黨團達成暫緩處理特別條例共識，黨團幹部表示，明天上午黨團大會上向藍委們提出，等美國對台關稅出爐後再處理。

朱立倫昨日在中常會上公開喊話，指民進黨若願意將2300億元納入普發現金，國民黨可以讓步，不再堅持拆條處理，隨即又有媒體獨家披露，國民黨團傾向同意先前反對撥補台電的1000億預算，為的就是讓普發現金能順利通過；國民黨文傳會主委林寬裕也說，朱立倫原意只有強調普發現金，因為振興經濟這件事很重要，其他的部分不會擋，都尊重黨團自主。由於各方消息語意不清，更引爆藍委強烈反彈。有立委痛批，原本擋了數月的台電千億元撥補，如今卻可能為了普發而放行，讓支持者無法接受。

多數藍委認為，此時放行撥補毫無必要，因電價審議委員會最快9月才召開，電價若要調漲也將落在10月之後，對726的大罷免根本無影響，卻提前棄械投降，令人不解。更有基層幹部私下直言，這樣的政治判斷，不僅動搖藍營基本盤，還可能影響罷免案動員士氣，這樣的擔憂其來有自，社群平台上不少藍軍高喊「不投了」、「再這樣乾脆投不同意票」。

對於黨內紛紛擾擾，黨務人士表示，對國民黨而言，目前「討論」的因應關稅振興特別條例預算規模就是只有3100億元（指自始不含撥補台電部分），就算討論增普發現金，也沒有對撥補台電讓步問題。但為回應黨團主張，黨務人士還是再跟朱立倫確認說法，朱也仍重申，自己只是針對原本主張國防特別預算應與關稅特別條例「拆包」處理部分表態可以讓步，但讓步範圍並未提及撥補台電的1千億元，重點是要促成普發現金。

針對明天法案是否三讀出現變數，國民黨團副書記長羅智強下午受訪表示，相關議題等明天上午黨團大會上討論拍板；黨團幹部則說，黨團內確實有盼延至大罷免後再處理聲音，而黨中央與黨團有達成暫緩處理特別條例的共識，會在明天上午黨團大會上向藍委們提出，等美國對台關稅政策出爐後再處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／再新增嘉義19校！明全台「停班停課一覽」
快訊／台中五口命案有新進展！
光電設備遭吹爆惹議　旭東環保發重訊
GD泰演唱會突宣布取消！歌迷怒了
光電板被吹落到魚池有毒害？事實查核中心給答案
豪雨狂炸　住戶一回頭...廚房、廁所不見了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德賀電祝賀國際資安組織大會落幕　台灣資安產值已破800億

放行撥補台電炸鍋　國民黨明擬以「關稅不明」延後處理特別條例

彰化市長妻子「突送醫開刀」最新病況曝　林世賢勘災後直奔醫院

「根本沒談過放行台電千億撥補！」　朱立倫：絕對是寸步不讓

鄭麗君留華府談判關稅　卓榮泰笑回：蠻加油的！

2勇消救難不幸身亡　劉世芳再提預算遭凍：訓練費支出略有不足

強化易成孤島地區韌性　內政部盤點建置太陽能、小水利發電系統

栗正傑喊颱風襲台是老天有眼　綠委氣炸：沒人性媚中退將想紅？

尹清楓案關係人、涉拉法葉弊案　前上校郭力恆病逝享壽73歲

讓黃國昌等8立委解套！　黨代表醞釀「暫緩2年條款」18日線上連署

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

賴清德賀電祝賀國際資安組織大會落幕　台灣資安產值已破800億

放行撥補台電炸鍋　國民黨明擬以「關稅不明」延後處理特別條例

彰化市長妻子「突送醫開刀」最新病況曝　林世賢勘災後直奔醫院

「根本沒談過放行台電千億撥補！」　朱立倫：絕對是寸步不讓

鄭麗君留華府談判關稅　卓榮泰笑回：蠻加油的！

2勇消救難不幸身亡　劉世芳再提預算遭凍：訓練費支出略有不足

強化易成孤島地區韌性　內政部盤點建置太陽能、小水利發電系統

栗正傑喊颱風襲台是老天有眼　綠委氣炸：沒人性媚中退將想紅？

尹清楓案關係人、涉拉法葉弊案　前上校郭力恆病逝享壽73歲

讓黃國昌等8立委解套！　黨代表醞釀「暫緩2年條款」18日線上連署

空軍戰備轉場實兵演練　分散部署保存戰力

明、後天「分科測驗」照常舉辦　停班課區考生交通住宿費可申請補助

不斷更新／再新增嘉義19校！明全台「停班停課一覽」

威廉老婆揭「生二寶辛酸」　自嘲行走青蛙＋情緒魔王：發呆就掉淚

金鍾國、尹恩惠再被疑交往過！　17年前舊照流出「構圖都一樣」

八仙樂團來台開唱「找她當嘉賓」　練團地點竟選在咖啡店

快訊／台中五口命案新進展！2彰化當鋪業者列嫌犯　將送中檢複訊

法官提「交保3條件」沈慶京都搖頭　想去海邊掃墓「走山路」全笑翻

Energy牛奶坐鎮《宇宙啦啦隊》　天后阿妹的老師也來了

金馬影后離婚6年突被疑生二胎！　李小璐「親口否認也難平息」

【閃避不及】台中駕駛路邊停6秒突開車門！　女騎士來不及閃開慘摔飛

政治熱門新聞

漢光演習女主播是新莒光女神　私服照更美

沈富雄預測「台灣對等關稅」稅率：50年罪過還債

又轉彎　國民黨「寸步不讓」台電千億撥補

丹娜絲重創中南部　藍營退將嗨喊老天有眼：收掉賴清德本命區

國民黨為普發現金放行台電千億補助　黃國昌：民眾黨團立場不變

蔡英文9年前有機會兩岸破冰　台灣「政治人物」電告北京不應接受

「地表最強」戰車首實射　19發全上靶

台灣音樂家受邀赴中演出變調　被要求喊「我愛黃河、我愛中國」

LIVE／地表最強M1A2T戰車正式亮相！　賴清德視察實彈射擊狀況

2025年大罷免+公投案齊發　中選會估選舉恐燒掉17億

尹清楓案關係人、涉拉法葉弊案　前上校郭力恆病逝享壽73歲

即／葛如鈞轟中華電簡志誠急澄清

鄭麗君還在華府！台美關稅繼續談　有共識推進次輪實體談判

2勇消救難不幸身亡　劉世芳再提預算遭凍

更多熱門

相關新聞

朱立倫：根本沒談過放行台電千億撥補

朱立倫：根本沒談過放行台電千億撥補

國民黨立法院黨團明擬闖關三讀4100特別條例，國民黨主席朱立倫昨表態，願各退一步，從現行4100億增加2300億供普發現金，隨即傳出黨團擬放手杯葛多時的撥補台電一千億，引爆藍營基層怒火。朱立倫今（10日）下午受訪時重申，國民黨原先反對把國防、社會補助全部放在一起，昨日中常會上提到的「各退一步」，只是把普發現金加進去，國防跟社會補助可以一起來討論，如此而已，完全沒有針對台電補助這件事做討論，對於台電撥補，國民黨立場就是寸步不讓。

台電千億撥補經濟部發聲盼支持　惟1理由不保證凍漲電價

台電千億撥補經濟部發聲盼支持　惟1理由不保證凍漲電價

批「外界」誤導放行台電千億撥補　國民黨：嚴重錯誤解讀

批「外界」誤導放行台電千億撥補　國民黨：嚴重錯誤解讀

丹娜絲重創中南部　藍營退將嗨喊老天有眼：收掉賴清德本命區

丹娜絲重創中南部　藍營退將嗨喊老天有眼：收掉賴清德本命區

分析／從不擋到寸土不讓！撥補台電千億髮夾彎　藍營溝通失能

分析／從不擋到寸土不讓！撥補台電千億髮夾彎　藍營溝通失能

關鍵字：

國民黨朱立倫台電經濟部預算

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

台灣首款油電動力125機車開賣

北市公車隨機攻擊！陌生女潑腐蝕液　7歲童雙眼受傷

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病

更多

最夯影音

更多

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面