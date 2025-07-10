放行撥補台電炸鍋　國民黨明擬以「關稅不明」延後處理特別條例

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對攸關4100億元預算「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨主席朱立倫昨喊「朝野各退一步」，隨即傳出國民黨團有意為了周五通過普發現金，放行台電1000億元撥補，惹怒基層。朱今（10日）強調，從沒針對台電補助這件事做討論，對於台電撥補，國民黨立場就是寸步不讓。據悉，黨中央與黨團達成暫緩處理特別條例共識，黨團幹部表示，明天上午黨團大會上向藍委們提出，等美國對台關稅出爐後再處理。

朱立倫昨日在中常會上公開喊話，指民進黨若願意將2300億元納入普發現金，國民黨可以讓步，不再堅持拆條處理，隨即又有媒體獨家披露，國民黨團傾向同意先前反對撥補台電的1000億預算，為的就是讓普發現金能順利通過；國民黨文傳會主委林寬裕也說，朱立倫原意只有強調普發現金，因為振興經濟這件事很重要，其他的部分不會擋，都尊重黨團自主。由於各方消息語意不清，更引爆藍委強烈反彈。有立委痛批，原本擋了數月的台電千億元撥補，如今卻可能為了普發而放行，讓支持者無法接受。

多數藍委認為，此時放行撥補毫無必要，因電價審議委員會最快9月才召開，電價若要調漲也將落在10月之後，對726的大罷免根本無影響，卻提前棄械投降，令人不解。更有基層幹部私下直言，這樣的政治判斷，不僅動搖藍營基本盤，還可能影響罷免案動員士氣，這樣的擔憂其來有自，社群平台上不少藍軍高喊「不投了」、「再這樣乾脆投不同意票」。

對於黨內紛紛擾擾，黨務人士表示，對國民黨而言，目前「討論」的因應關稅振興特別條例預算規模就是只有3100億元（指自始不含撥補台電部分），就算討論增普發現金，也沒有對撥補台電讓步問題。但為回應黨團主張，黨務人士還是再跟朱立倫確認說法，朱也仍重申，自己只是針對原本主張國防特別預算應與關稅特別條例「拆包」處理部分表態可以讓步，但讓步範圍並未提及撥補台電的1千億元，重點是要促成普發現金。

針對明天法案是否三讀出現變數，國民黨團副書記長羅智強下午受訪表示，相關議題等明天上午黨團大會上討論拍板；黨團幹部則說，黨團內確實有盼延至大罷免後再處理聲音，而黨中央與黨團有達成暫緩處理特別條例的共識，會在明天上午黨團大會上向藍委們提出，等美國對台關稅政策出爐後再處理。