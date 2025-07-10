「根本沒談過放行台電千億撥補！」　朱立倫：絕對是寸步不讓

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團明擬闖關4100億特別條例，國民黨主席朱立倫昨表態，願各退一步，從現行4100億增加2300億供普發現金，隨即傳出黨團擬放手杯葛多時的撥補台電一千億，引爆藍營基層怒火。朱立倫今（10日）下午受訪時重申，國民黨原先反對把國防、社會補助全部放在一起，昨日中常會上提到的「各退一步」，只是把普發現金加進去，國防跟社會補助可以一起來討論，如此而已，完全沒有針對台電補助這件事做討論，對於台電撥補，國民黨立場就是寸步不讓。

朱立倫今日傍晚出席台北市「挺勞權 護勞工 顧民生 反惡罷」勞工團體後援會成立大會。對於他昨天在中常會喊話各退一步，盼民進黨勿再阻擋普發現金，引發軒然大波，甚至傳出有條件放行台電千億撥補，朱立倫受訪澄清，自己昨天其實講得非常清楚，現在對全世界來講，最關切的是拚經濟，不管新加坡、韓國也好，每一國都在做，台灣用九百億來拚經濟絕對是太少了，只有900多億，應該要把普發現金跟韓國一樣，跟新加坡一樣，這樣就有3200億元，這是國民黨最起碼的要求，也希望為人民力拚到底。

朱立倫說，國民黨原先反對把國防、社會補助全部放在一起，他希望大家各退一步，把普發現金加進去，國防跟社會補助可以一起來討論，就是如此而已，完全沒有針對台電補助這件事做討論。

朱立倫重申，國民黨對台電補助的立場從來沒有改變，一貫的主張就是行政院一定要徹底檢討錯誤的能源政策，也要承諾絕對不會漲電價，現在什麼都沒有做，談都不用談，根本沒有談到這些事情，所以不知道這個謠言從何而來，更何況這兩天要討論的是特別條例，根本沒有談到特別預算的問題。