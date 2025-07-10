「高鐵大腦」控制員考核首曝光！通過率僅6成　空服員也轉戰

▲高鐵行控中心有高鐵大腦之稱，控制員考核通過率僅6成。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／桃園報導

丹娜絲颱風登陸嘉義，高鐵3列車斷電卡軌道，「高鐵大腦」行控中心一群控制員緊盯監控告警螢幕、做出決策，正是當晚守護旅客安全到站的無名英雄。高鐵今日首度公開控制員考核過程，遇突發狀況需精準處置，還要通過心理檢測，通過率僅6成，但因起薪4.6萬元以上，吸引空服員、捷運等人才轉職。

有「高鐵大腦」之稱的行控中心目前有170多名控制員，日以繼夜分三班輪值，24小時監控車站、列車、基地等各種營運狀況，包括列車調度、協調組員任務、監控列車運轉動態，全天候即時監控，掌握全線日間營運和夜間維修情況。

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而這群控制員不僅需冷靜精準地應對各類突發狀況，還須經過層層嚴格考核。高鐵今日也首度公開控制員遴選與訓練過程，及高強度的篩選過程，除了要操作熟練度與應變能力外，還要比照機師通過心理素質評估，測試其抗壓性、專注力與判斷力等「維也納測驗」，整體錄取通過率僅約6成。

不過即便成為控制員門檻高，起薪4.6萬元以上，加上穩定性高、福利制度完善，吸引不少空服員、捷運等運輸相關產業人員轉戰投入，也有不少鐵道迷也搶當高鐵控制員，整體高鐵控制員平均年齡約30多歲。

▲▼高鐵控制員訓練和養成過程需要6個月時間。（圖／記者李姿慧攝）

高鐵行控中心副理周郁閔表示，高鐵控制員需要先通過數學、英文、分析邏輯等筆試，第二關才會進入面試，兩關都通過後，則要進行「維也納」心理檢測，之後才會進入行車人員的體檢，最後都通過了，則將進行至少600小時以上的專業訓練，包括300小時理論課程、300小時實習訓練，全面通過認證考核才能成為合格控制員，養成過程約6個月。

周郁閔指出，控制員除了要求大學畢業外，不限科系，但人格特質上則要求專注力、細心度、溝通協調能力，以及反應快、抗壓性夠且能沉著冷靜迅速的做出正確的判斷，有不少來自輕軌、捷運、台鐵等軌道界人才轉戰高鐵控制員，也不乏有航空公司空服員背景人員，除了計畫性招募外，目前還有8名缺額招募中。

高鐵控制員張毓容曾是高鐵站務員，之後轉任車站控制員，前年進入行控中心擔任控制員。張毓容說，擔任站務員和控制員面臨挑戰不同，站務員要針對旅客問題處理，控制員負責面向更廣，包含列車運轉和安全，壓力較大，今年曾遇過地震告警後，要處理列車停駛狀況，並安排巡檢，是她近來遇過較大的挑戰。

▲高鐵控制員張毓容曾是高鐵站務員。（圖／記者李姿慧攝）

高鐵控制員戴彥宇則坦言，控制員面臨的壓力，包括颱風的較大風力、雨量偵測等可能同時作動，甚至會伴隨外物入侵、電車線異常等狀況，發生時往往是非常複雜且棘手的，列車控制員就要馬上做出正確的判斷和處置，將事件影響降到最低。

戴彥宇指出，丹娜絲颱風來襲時，他正好負責南區，當時雨量較大且達到告警第三級，因此做出了速限的決定，並進行列車巡檢，隔天則變成風力的挑戰，相當忙碌。

而丹娜絲颱風7月6日登陸嘉義當時，高鐵3列車停電卡在半途，周郁閔當時正好堅守第一線崗位。他表示，當晚深夜11時嘉義和台南路段出現電力跳脫，之後順利復電，11時48分再度發生電力跳脫，後續面臨無法復電，也觀察到有電力訊號異常情況，當下立即派員進行搶修，隔天凌晨0時48分順利供電，並把旅客安全送到車站，也創下有史以來最晚收班的情況。