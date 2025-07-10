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不斷更新／再新增嘉義19校！明全台「停班停課一覽」

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

受到低壓帶與西南風持續影響，台灣中南部地區近日遭遇猛烈暴雨襲擊，災情不斷擴大。根據中央氣象署最新預報，11日（周四）白天雨區將從南部擴展至中部地區，西半部不定時出現短暫陣雨或雷雨。因應豪雨威脅，南投、高雄與屏東多個地區宣布停班停課。

南投縣

明潭國民中學：明天照常上班、停止上課

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竹山鎮鯉魚國民小學：明天停止上班、停止上課

嘉義縣

朴子鎮松梅國民小學：停止上班、停止上課

梅山鄉仁和國民小學（含太和分校）：停止上班、停止上課

布袋鎮布新國民小學：照常上班、停止上課

布袋鎮貴林國民小學：照常上班、停止上課

布袋鎮新塭國民小學：照常上班、停止上課

立六嘉國民中學：照常上班、停止上課

立水上國民中學：照常上班、停止上課

立民和國民中學：照常上班、停止上課

立竹崎高級中學：照常上班、停止上課

立忠和國民中學：照常上班、停止上課

立東榮國民中學：照常上班、停止上課

立鹿草國民中學：照常上班、停止上課

立過溝國民中學：照常上班、停止上課

東石鄉三江國民小學：照常上班、停止上課

東石鄉塭港國民小學：照常上班、停止上課

梅山鄉太平國民小學：照常上班、停止上課

梅山鄉太興國民小學：照常上班、停止上課

義竹鄉義竹國民小學：照常上班、停止上課

義竹鄉過路國民小學：照常上班、停止上課

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署）

高雄市

六龜區：停止上班、停止上課

甲仙區：停止上班、停止上課

杉林區：停止上班、停止上課

那瑪夏區：停止上班、停止上課

茂林區：停止上班、停止上課

桃源區：停止上班、停止上課

屏東縣

滿州鄉：停止上班、停止上課

三地門鄉：停止上班、停止上課

霧臺鄉：停止上班、停止上課

瑪家鄉：停止上班、停止上課

泰武鄉：停止上班、停止上課

來義鄉：停止上班、停止上課

春日鄉：停止上班、停止上課

獅子鄉：停止上班、停止上課

牡丹鄉：停止上班、停止上課

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07/09 全台詐欺最新數據

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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快訊／再新增嘉義19校！明全台「停班停課一覽」
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暴雨停班停課氣象預警熱帶擾動台灣

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