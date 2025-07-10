不斷更新／再新增嘉義19校！明全台「停班停課一覽」

根據中央氣象署及水保署資訊，明(11)日高雄市山區預估雨量已達停班停課標準，且桃源、六龜、那瑪夏、茂林、甲仙、杉林等區仍列為土石流及大規模崩塌警戒區，有嚴重致災之虞，為維護市民安全，高市府宣布桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區、杉林區6個行政區，明(11)日停止上班、停止上課。