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不只泡麵和水！專家點名「避難包3寶」：停電危急時作用大

▲不是只有泡麵和水！內行人曝「避難包三寶」：這樣準備才安心。（圖／486先生提供）

▲專家點名避難包應納入照明、通風與備援電力三大要素。（圖／486先生提供；下同）

記者胡至欣／綜合報導

台灣面對氣候極端化與地震頻繁的雙重風險，停電、斷水等情況早已不罕見，越來越多家庭開始正視「避難包」的重要性。對此，家事達人486先生指出，實用的備災內容，不只是泡麵和礦泉水，更該包括能維持全家人基本生活品質的小型電力與通訊設備。

「很多人備災會準備乾糧，但一停電才發現，手機沒電、沒電風扇、沒照明，這些才是真的不方便。」486先生認為，不妨把避難包視為「行動生活包」來規劃，除了基本糧食、水和醫藥包，還要納入照明、通風與備援電力三大要素，以維持一段時間的基本生活。

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他補充說道，地震或颱風過後經常伴隨大規模停電，一盞亮度充足、續航力佳的LED手電筒或露營燈是夜間活動的基本保障。而便攜式感應燈則適合使用在浴廁或玄關等無窗空間。

另外，台灣天氣悶熱潮濕，若停電時所處環境缺乏空氣流動，易造成中暑或身體不適，充電式風扇可在關鍵時刻維持最低限度的通風與睡眠品質。備妥大容量的行動電源，並定期檢查電力是否充足，才能在緊急時刻發揮實質作用。

▲不是只有泡麵和水！內行人曝「避難包三寶」：這樣準備才安心。（圖／486先生提供）

▲防災收音機可透過太陽能或手搖充電，即時接收災情資訊。

486先生也提醒，不可忽略通訊與資訊接收設備。像是防災收音機或簡易對講機，可在網路斷線、手機無訊號時提供關鍵資訊。值得一提的是，有些手搖式或太陽能收音機同時具備LED燈與警報功能，危急時也能作為臨時求援工具。

最後，避難包本身建議挑選後背式、輕量、防水材質的包款，放於家中出入口附近，並讓全家人都知道位置。「準備避難包不是為了恐懼，而是為了安心！」486先生強調，平時多一分準備，災難來臨時就能少一分慌亂。

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