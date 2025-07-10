停火談判又卡關！以色列「堅拒撤兵」　恐逼加薩200萬人大遷移

▲加薩市居民集體撤離的畫面。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列與哈瑪斯的停火協議，據傳再度陷入僵局，因為以色列堅持在加薩南部「莫拉格走廊」（Morag Corridor）保留駐軍，不僅被質疑是為了迫遷當地居民，恐怕還會導致談判破局。

《美聯社》引述一名以色列官員說法報導，以哈談判其中一個懸而未決的問題是，以色列希望60天停火期間，在加薩保留駐軍，包括莫拉格走廊。

莫拉格走廊位於加薩南部，連接拉法（Rafah）與汗尤尼斯（Khan Yunis）2大城市。以色列計畫透過控制該廊道，將數十萬巴勒斯坦居民驅趕至埃及邊境的狹長地帶，建立「人道主義城市」，但被質疑是強制遷移加薩200萬居民，並且永久控制該地區的開端。

▲拉法居民領取援助物資。（圖／路透）

哈瑪斯9日聲明指出，以軍全面撤出加薩是達成永久停火的必要條件，也是目前談判僅剩的幾個關鍵問題之一，但未具體提及莫拉格走廊。該組織目前仍扣押數十名人質，並且拒絕投降。

根據目前的停火協議草案，以哈雙方將實施60天停火，期間釋放部分人質，並且增加人道援助。一名白宮官員證實，以軍駐紮問題確實是美國、以色列與卡達三方官員8日討論停火的主要障礙。此前，以色列也曾因為堅持在另一條陸路廊道保留駐軍，導致談判停滯數個月。