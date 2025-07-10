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尹清楓案關係人、涉拉法葉弊案　前上校郭力恆病逝享壽73歲

▲最高法院已裁定沒收拉法葉艦採購弊案的不法佣金。（資料照／翻攝自網路）

▲最高法院已裁定沒收拉法葉艦採購弊案的不法佣金。（資料照／翻攝自網路）

記者陶本和／台北報導

尹清楓案關係人、涉入獵雷艦軍購弊案被判刑入獄20年的前海軍上校郭力恆，在出獄後一直保持低調，近半年多來健康亮起紅燈，日前因癌症病逝，享壽73歲。

有關尹清楓案，根據當年的判決，前海軍武獲室執行長尹清楓的屍體在宜蘭蘇澳地區被漁民發現，檢調追查死因後，意外掀出一連串的海軍艦艇採購的弊案。

海軍獵雷艦採購中，法國湯姆笙公司時任在台代表汪傳浦，為了情蒐海軍獵雷艦採購相關事宜，郭力恆則協助洩漏重要內部情報，讓湯姆笙公司成功供售相關產品，汪、郭二人的往來極為密切。

在採購法國拉法葉艦過程中，法國方面一再浮報價格，6艘拉法葉艦共浮報44億元法郎，約230億台幣；而法國方面撥付美金3億4053萬多元、4760多萬法郎的回扣金，給汪傳浦與郭力恆。最終，最高法院審理後，郭力恆分別被軍事法院與一般法院判處無期徒刑與15年徒刑，追繳犯罪所得104億元，併科2億元罰金。

在2013年洪仲丘事件後，因軍審與軍監取消，郭力恆被移往一般法院，申請假釋獲准出獄。不過，郭力恆因繳不出2億元的罰金，二度入獄6個月，在2015年才出獄，而過去這10年來他的生活低調，僅偶爾參與讀書會，近半年來健康亮起紅燈，並於日前因癌症病逝，享壽73歲。

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