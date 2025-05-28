地緣政治緊張升高　IISS：亞洲加大武器採購與軍事研發力度

▲美中關係緊張、地緣政治風險升高，亞洲多國正積極加大武器採購與軍事研發力度。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

國際戰略研究所（IISS）最新報告指出，面對地緣政治緊張升高，亞洲多國正加速擴充國防實力，不僅增加軍備與研發預算，也積極尋求外部工業夥伴協助，形塑一波新興的國防工業合作潮流。報告強調，雖然區內國家以國防自立為長遠目標，但外援依然不可或缺。

路透社引述IISS在28日發布的「年度亞太安全評估」指出，近年烏克蘭戰爭、中東衝突與美中戰略對抗加劇，促使區內各國強化軍事建設。報告顯示，2022至2024年間，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南等東南亞主要國家的國防採購與研發開支上升了27億美元，總額達105億美元，即便平均占GDP比率維持在1.5%，仍反映出顯著增長。

研究顯示，儘管亞太各國的國防工業能力逐步提升，但潛艇、戰機、無人機、飛彈及先進監控設備等重要武器裝備仍需依賴進口。歐洲企業透過技術轉移與合資合作，在區域市場中扮演關鍵角色。而在中東地區，阿聯酋更與中國武器巨頭NORINCO、印度Hindustan Aeronautics等公司建立多元化的合作夥伴網，逐漸崛起為防務合作樞紐。

報告也指出，聯合開發並不總是一帆風順。印度與俄羅斯合作生產的BrahMos超音速反艦飛彈歷時20年雖見成果，但出口計畫卻長期停滯，直到2024年才首次向菲律賓交付。這項計畫突顯了缺乏戰略規劃對合作成效的影響，未來若俄中關係更為緊密，也恐影響高超音速飛彈的開發。

IISS在香格里拉對話會議前發表這份報告，希望藉此提醒各國關注區域安全挑戰正快速演變。隨著南海與台海問題日益敏感，以及川普政府可能帶來的政策不確定性，本周末聚集新加坡的各國防長與官員勢必將面對更多戰略選擇與合作機會。