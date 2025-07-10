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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿質詢像辯論！　吳宗憲搖頭嘆：大法官要有說出想法的勇氣

▲▼ 在野集結：掌握憲改時刻 廢除酬庸監院」記者會-吳宗憲。（圖／記者黃克翔攝）

▲立委吳宗憲。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院全院委員會今（10日）審查大法官被提名人蕭文生，國民黨立委吳宗憲質詢時問「是否支持中央刪除地方性補助款？」蕭文生回應，一般性補助款經過行政機關長期實務運作，加上《行政程序法》第6條規定就有對外拘束力，但吳不滿蕭沒有正面回應他，更像在辯論，搖頭直言，「沒有說大法官一定要認同國民黨團或中央的想法，但是要有說出自己想法的勇氣」。

總統府今年3月公布7位大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權。立法院全院委員會今天上午開會審查學者出身、中正大學法律學系教授的蕭文生。

吳宗憲一開始先說，他不認為每個大法官在每個公共議題上都一定要跟國民黨想法一樣，因為公共政策都會有很多肯定說、否定說，他都會尊重，但是他認爲大法官要有一定的專業度，必須要懂大法官在做什麼，他不是創設法律，還有他認為很重要的就是，大法官有沒有勇於對抗政府的勇氣，告訴政府「你違憲了」這個勇氣。

接著吳宗憲詢問，蕭文生曾支持國會擁有完整調查權，並倡議明文界定調查、傳喚、罰鍰的手段及程序，這些與去年在野黨推國會改革的想法一致，但反而被民進黨認為是毀憲亂政，蕭文生怎麼看？蕭回，調查權是輔助性但不可或缺的權力，尤其少數黨必須透過調查權才能對抗多數黨，大法官釋字585號提及國會應享有調查權，10幾年過去，直到去年才有國會職權修法，這對於學習憲政的人而言是「鬆了一口氣」。

蕭文生指出，有關國會改革法案，他不贊成藐視國會罪以刑罰方式來處罰，而應改採行政罰；其次，罰則應只涉及院長、部會首長或政府官員，不贊成涉及一般人民。

此外，吳宗憲問到，行政院日前刪除地方政府補助款達到636億，主計總處不分縣市齊頭式停發地方縣市補助款，你是支持中央刪除地方性補助款是嗎？蕭文生回應，「不是不是」，一般性補助款經過行政機關長期實務運作，加上《行政程序法》第6條規定就有對外拘束力。吳反擊，照這樣講，中央就不該刪地方補助款，因為有過往慣例也有對外拘束力。

蕭文生說，「但假設..」，吳宗憲打斷，「沒有假設！蕭教授我不是來這裡跟你辯論，我是要問你公共議題的想法，如果你要扯到計畫性補助款，都不在我的範圍內」。

蕭再說，「假設中央財政沒有減少應該給，這是我的想法」。吳聽後甩了甩手嘆一口氣，並表示，沒關係不要繞來繞去，「我認為的大法官我剛剛都講了，要有勇氣對抗政府」，沒有說大法官一定要認同國民黨團或中央的想法，但是要有說出自己想法的勇氣。

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