柯建銘嗆「用刑法100條伺候藍委」　吳宗憲轟：民進黨開民主倒車

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前接受資深媒體人周玉蔻專訪時提到，726大罷免投票後，會用刑法100條伺候國民黨立委。對此，國民黨立委李彥秀轟，民進黨搞完大罷免還不夠，還要用刑法100條對付在野黨，相信民進黨的作法，人民都在看；藍委吳宗憲也嗆，民進黨大開民主倒車。

對於柯建銘說要用刑法100條伺候藍委，民進黨立委王世堅昨認為民主不可能走回頭路，柯是口誤，不可能發生。李彥秀說，王世堅說出實話，廢刑法100條是民進黨過去核心政策跟價值，保障民眾的人權、言論自由，民進黨搞完大罷免還不夠，還要用刑法100條對付在野黨，相信民進黨的作法，用司法修理在野黨，人民也在看。

吳宗憲說，柯建銘的說法很不得體，他當年也曾參與學運，呼籲廢除《刑法》100條，現在竟然又被嗆，要用《刑法》100條來對付，這是要殲滅在野黨嗎？

吳宗憲嘆，台灣民主怎麼會變成這樣？不過柯建銘預測都很神準，現在已經開始透露，726之後會用司法修理在野黨，不能讓台灣有不同的聲音，意見不同的人都是雜質，等修理完在野黨之後，接下來也會開始修理黨內的雜質。

刑法第100條是民國24年1月1日國民政府頒布之〈中華民國刑法〉中有關內亂罪的條文之一，其規定「意圖破壞國體、竊據國土或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而著手實行者，處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。前項之預備犯，處六月以上五年以下有期徒刑。」，戒嚴體制下，該條文成為許多白色恐怖事件憑藉。民國38年(1949)施行〈懲治叛亂條例〉後，根據條例第2條第1項，若違反刑法第100條第1項，處以唯一死刑。民國81年(1992)5月16日頒布修正之條文，將「著手實行者」改成「以強暴或脅迫著手實行者」。

