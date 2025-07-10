政府攜手全聯模擬演習　參與民眾讚有幫助：有戰事才知如何安頓自己

▲「國家團結月」防空疏散避難模擬演練。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

為響應「國家團結月」全社會防衛韌性整備目標，內政部警政署與全聯福利中心攜手合作，今（10日）上午10時在北中南3處全聯門市同步舉行防空疏散避難模擬演練。就有參與民眾認為，演習相當有幫助，戰事發生時才知道如何安頓自己、怎麼避難，把戰事放心交給國軍。

內政部表示，本次與全聯福利中心合作推動模擬演練由馬士元政務次長、吳堂安常務次長及董建宏政務次長分別前往全聯台北市信義黎忠門市、台中市旅順門市及台南市生產門市指導模擬演練進行，並由全聯各區經理、門市人員與實際消費民眾共同參與演練。此外，國安會副秘書長林飛帆、內政部警政署副署長詹永茂、台北市政府警察局副局長張隆興及全聯協理、發言人劉鴻徵也都參與北部場。

針對演練項目，內政部警政署說明，包括發送防空警報與啟動應變作業機制、賣場人員依循疏散作業程序及「防空避難指引」，引導現場顧客至安全區域避難，並協助民眾採取正確的避難防護姿勢；另亦有模擬緊急情況下對賣場民眾進行處理作業，包括安撫民眾情緒、簡易受傷包紮處置等，確保民眾於緊急時能有效自我保護及相互協助。

▲內政部政務次長馬士元。（圖／記者林敬旻攝）

馬士元指出，台灣除了本次演習是針對防空外，還有地震，都是平常需要準備的工作，非常感謝全聯認真落實「職業安全衛生法」，每2年就有CPR、AED訓練，新進員工也要進行職業安全訓練，除了本身保護員工安全，也保護顧客。

馬士元表示，演習最重要是民間企業保護自己及服務範圍民眾安全，這是國家團結月城鎮韌性演習最重要目的。這是第一次有這樣的演習，希望社會各界、不同企業未來能跟全聯共襄盛舉，在每年演習季節都配合演習序列辦理。

劉鴻徵說，全聯身為最大民生物資供銷體系，政府有演練需要配合一定全力支持、配合。過程中除了配合政令宣導、人員疏散及民眾反映問題外，未來有狀況的演練也都會配合。這次全聯在北中南各地都有門市演練，北部地區有防空地下室，就蠻適合這方面演練，未來會配合政府相關指導，讓更多門市加入演練、防衛體系，只要平常做好準備，碰到急難就有更安全防護。

▲全聯協理、發言人劉鴻徵。（圖／記者林敬旻攝）

媒體關心，演習對營運影響是否有衝擊？劉鴻徵認為，還好，早上11時後才會有買菜人潮，利用空檔演練也是對未來業績防範作業更好的準備，未來在各方面也能維持更好運作。

至於未來演練是否會擴及四大超商？馬士元說，目前以企業自主參與為主，如果有想參與的企業或流程如何安排、教育訓練進行模式等，都是政府可支援的。至於哪種型態企業願意參與，都尊重企業決定，但還是呼籲跟民生、服務業相關的企業，食衣住行都希望能夠參與。

馬士元指出，本次演練各種狀況都有考慮進去，包括民眾情緒安撫、安全確保和急救，都是平時不見得是防空演習，都可能會遇到的緊急狀況，這種情況下有準備就會更安全，而這也是最核心精神。他也說，依照現行法規《災害防救法》第30條，當災害發生時，只要災害應變中心成立，指揮官就可以請求民生物資的企業協助，全聯和其他企業也都有參與去年花蓮0403地震的政府防災工作。有《災害防救法》後都是如此，未來台灣有任何危機，物資供應部分會配合平常防災機制運作。

此外，也有名買菜路過的70歲楊姓女士分享，看到很多警察原以為是哪位大官要來，結果一來變成防空演習，就覺得可以參與一下，才知道怎麼做不會慌亂。她認為，演習有幫助也很有真實感，這樣以後如果真的遇到才知道要怎麼避難，「很多事情沒辦法預防，真的發生，我們做百姓的人，就是第一個把自己安頓好，準備自己避難包」。

楊女士指出，畢竟不知道要躲避多久，很需要安定自己，把戰事放心交給國軍，我們不要扯後腿最重要，且她也不可能拿鍋碗瓢盆跟別人打；「我相信一定有人會趁機動亂人心，那就只能自己安定自己的心，我覺得我們百姓只能做這樣」。她也建議政府多宣導防空避難APP，因為大家都會用手機，用APP百姓就可以知道在哪找到避難場所。

▼全聯店員協助民眾演習。（圖／記者林敬旻攝）