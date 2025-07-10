尹錫悅「叛國新罪名」曝：蓄意挑釁北韓！　獲釋4個月又將被逮

▲南韓前總統尹錫悅獲釋4個月將再度被逮。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

南韓首爾中央地方法院10日凌晨2時7分以有滅證之虞為由正式核發前總統尹錫悅逮捕令，使這位遭罷免的前總統將在獲釋4個月後重新入監。法院從9日下午2時22分開始對尹錫悅展開逮捕的必要性審查，在經過近7小時的馬拉松式審理後，正式簽發逮捕令。而檢方這次的調查範圍也將擴大至「叛國嫌疑」，其中涉及蓄意向北韓發起無人機引發挑釁等行為。

根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院採納特別檢察官趙恩錫團隊的主張，認定尹錫悅確實存在湮滅證據的重大風險。關鍵證據包括他事後補製戒嚴文件、指示刪除共謀人員加密通話紀錄等行為，加上拒不配合司法程序，且無正當理由拒絕到案，顯示有潛逃可能。

檢方6日提請法院批准逮捕尹錫悅，並祭出5項重罪指控，除了叛亂罪，還包括濫用職權妨害行使權利罪、教唆他人濫用職權罪、動用特殊手段妨害執行公務罪等多項罪名。

特別值得關注的是，檢方也在秘密調查尹錫悅是否涉及叛國行為，傳聞他為製造實施戒嚴的名分，刻意向北韓滲透無人機發起挑釁。雖然相關證言指向尹錫悅，但因涉及軍事機密，因此檢方並未公開調查細節。

不僅如此，尹錫悅的辯護律師試圖干預調查，企圖引導前總統室附屬室長姜義求與警衛處前次長金成勳等關鍵證人作出有利證詞，此舉也影響了法院的決定。

尹錫悅2024年12月3日以「打擊反國家勢力」為由突然宣布戒嚴，但僅維持數小時就被國會推翻。議員們突破軍人封鎖進入議場，成功撤銷這項爭議措施，導致他在同月遭彈劾，並於2025年1月19日被逮，同月26日正式被起訴。他被羈押後，法院3月8日決定撤銷其羈押措施，如今他在獲釋4個月後，又將再次被逮捕。

根據南韓司法程序，尹錫悅最初可被羈押20天，若檢方成功追加起訴，羈押期限可延長至6個月。