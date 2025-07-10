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【廣編】超商行動酒吧最強新選擇「JIM BEAM金賓」玩味迷你酒今夏首度登台

▲▼JIM BEAM金賓,三得利,玩味迷你酒,7-11,夏天。（圖／業者提供）

▲新品驚喜連發！金賓玩味迷你酒50ml推出全新蘋果、水蜜桃和蜂蜜三款新風味，為夏日注入香甜滋味，成為今夏調飲神隊友。7月9日起於全台7-11輕巧上市。

圖、文／三得利提供

三得利旗下的「金賓（Jim Beam）美國波本威士忌」今夏推出三款 全新50ml迷你風味酒，以小容量、高便利的設計登陸全台7-ELEVEn。三種風味分別是 蘋果、水蜜桃、蜂蜜，既可直接暢飲，也能隨手混搭軟性飲料調製成專屬的大人系調酒，輕鬆享受無負擔的夏日微醺時光。

金賓迷你酒瓶身輕巧、方便攜帶，無論是獨飲、街角小聚還是派對暖場，都能應對自如、氣氛加分。三種風味各具特色：蘋果融合甜脆果香與波本橡木尾韻；水蜜桃甜美中帶木質香調；蜂蜜則以花香和香草氣息打造滑順口感，特別適合加冰飲用。口感整體更輕盈滑順，滿足派對、酒精路跑等各種場合的需求。

金賓迷你酒不僅單喝有深度，更是創意調飲的神隊友。蜂蜜風味搭奶蓋、蘋果風味配檸檬金桔、水蜜桃混冰沙，都能玩出夏日清涼的全新組合。甚至隨手拿便利商店的養樂多、咖啡或能量飲加入金賓，也能輕鬆變出大人系特調，打破威士忌的傳統框架，展現創意、有趣又輕盈的夏日風格。

全新金賓玩味迷你酒已於即日起在全台7-ELEVEn販售。無論居家、社交或是酒精路跑中繼，它都能成為「大人系能量補包」，讓人隨時隨地盡情感受金賓的多變魅力。


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