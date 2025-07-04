7-11生椰拿鐵10元！超商周末優惠懶人包　全家雪糕買1送1

▲超商周末推出咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

生活中心／綜合報導

超商周末優惠來了！7-11今(4日)起連3天推出精品生椰厚拿鐵第2杯10元、好時經典可可買1送1，以及香鑽水果茶買2送2等。全家則有茶品、雪糕買1送1，特濃美式、特濃拿鐵寄杯組合價388元，最低下殺6.7折。另外，美廉社濃萃美式咖啡兩杯只要50元。

★7-11

7/4-7/6 超值五六日CITY系列飲品優惠

1. CITY PRIMA精品生椰厚拿鐵(原價110元)第2杯10元

2. CITY CAFE好時經典可可(中熱)(原價65元)買1送1

3. CITY CAFE好時經典可可(大冰)(原價75元)買1送1

4. HERSHEY'S巧克冰沙 (原價99元)特價69元

5. CITY TEA香鑽水果茶(冰/熱)(原價70元)買2送2

7/4-7/6超值五六日買二送二優惠

ICE比菲多原味(原價25元)、可口可樂草莓口味 PET600(原價35元)、原味本舖養身杏仁茶CAN240(原價30元)、Cheers EX強氣泡水PET500(原價29元)、味味一品麻辣臭豆腐麵(原價59元)、農心安城拉麵(原價49元/包)、M&M迷你糖衣巧克力(原價49元) 、ORIHIRO蒟蒻果凍麝香葡萄味(原價69元)，指定商品買2送2優惠

「OPENPOINT行動隨時取」7/7~7/9優惠

1. 咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍任選買2送2，優惠價150元(2萬組)

2. 珍珠奶茶買2送2，優惠價120元(2萬組)

3. 青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶4杯組優惠價160元(3萬組)

4. 香鑽水果茶4杯組優惠價190元(3萬組)

5. 琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選買10送10，優惠價450元 (5萬組)含不可思議茶BAR相同之品項兌換

▲▼7-11最新優惠。（圖／業者提供）※點圖放大







★全家

全家即日起至7月6日，金萱二十七(原價30元)、義美紅豆粉粿牛奶冰棒(原價30元)、Cheers氣泡水(原價29元)、牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕(原價40元)買1送1。麒麟啤酒500ml(原價49元)4件145元、麒麟啤酒500ml 4入(原價196元)單件145元。

另外，APP隨買跨店取小暑優惠7/4至7/7，Let‘s Café特濃美式(特大杯，冷熱不限)9杯、特濃拿鐵(特大杯，冷熱不限)7杯，同品項每組特價388元。還有仙女紅茶(大杯，冷熱不限)16杯，以及酷繽沙經典黑炫系列7杯，同品項特價388元。

▲全家周末優惠。（圖／業者提供）



▲▼全家APP隨買跨店取小暑優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家APP隨買跨店取小暑優惠。（圖／業者提供）



★美廉社

美廉社即日起至7月6日，德國黑公爵黑啤酒與小麥啤酒(原價每罐74元)任選3瓶只要119元，濃萃美式咖啡兩杯只要50元，呂師傅豬肉高麗菜水餃(150顆裝)特價每包179元，卜蜂醃漬去骨雞腿排任選兩包只要125元。

▲美廉社周末優惠。（圖／業者提供）



★萊爾富

7月考試月登場，萊爾富在7月15日之前推出Hi café「買1送1」活動，品項包括醇脆黑糖拿鐵(售價65元)、巧克力歐雷(售價50元)、摩卡咖啡(售價70元)、炭焙鐵觀音拿鐵(售價65元)等。另外，特大四季春茶(售價45元)、特大紅玉紅茶(售價45元)，也享有任選買1送1優惠。



▲萊爾富考試季優惠。（圖／業者提供）



★OKmart

OKmart即日起推出多項夏季限定優惠，包括「潔衣家3件洗衣只要299元」、OKCAFE季節新品「漂浮冰淇淋美式／紅茶」凍感價59元，以及特大杯莊園系列買2送1活動（特大莊園美式原價60元、特大莊園拿鐵原價70元）。



另外，有多款人氣冰品同步祭出「第2件5折」優惠，包括「曠世奇派 玫瑰鹽焦糖巧克力／巧克力大雪糕／卡布奇諾大雪糕／提拉米蘇雪糕」(原價49元)，以及「冰戀雙旋冰淇淋：牛奶風味／巧克力香草風味」(原價40元)。

▲OK也推出咖啡優惠。（圖／業者提供）