漢光演習「正妹主播」身分起底！　私服照更美

記者葉國吏／綜合報導

「漢光41號演習」今天進入第2天，國防部直播的女主持人引起網友關注，紛紛敲碗其身分。《ETtoday東森新媒體》也幫網友神出來了，她就是新一代的莒光女神！

漢光41號演習今天時進行「地表最強」M1A2T戰車實彈射擊。去年12月，台灣對美採購108輛M1A2T戰車，歷經半年多的接裝訓練，終於在今天上午正式在國人面前亮相實施實彈射擊。

▲漢光演習直播女主持人（左）吳偲語中尉。（圖／翻攝YouTube／ETtoday新聞雲）

臉書粉專「國防部發言人」也開啟直播這次M1A2T戰車實彈射擊，不過女主持人成為另外一個嬌點，引起網友討論。根據了解，女主持人是中尉吳偲語，為莒光園地主持人之一，而且資歷背景也不簡單。

▲現任269旅連輔導長吳偲語不僅擁有出眾外型，背景也是相當驚人。（圖／翻攝自IG／41_wu）

吳偲語出身化學兵科，103年入伍，出身於陸軍專科學校，也是少數士官轉軍官的女性。《ETtoday東森新媒體》曾報導「新一代莒光女神！正妹主播「超甜笑容」爆紅 驚人背景曝光」吳偲語從33、39化學工兵群開始服役，除了曾在化學測考中心擔任裁判官，還曾在新訓中心擔任領導士，教育過無數梯隊。吳偲語的Instagram擁有近8000名追蹤者，不過自從爆紅以後現在已經沒有公開，不然原本可以看到她分享生活點滴。