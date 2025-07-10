　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

漢光演習「正妹主播」身分起底！　私服照更美

記者葉國吏／綜合報導　

「漢光41號演習」今天進入第2天，國防部直播的女主持人引起網友關注，紛紛敲碗其身分。《ETtoday東森新媒體》也幫網友神出來了，她就是新一代的莒光女神！

漢光41號演習今天時進行「地表最強」M1A2T戰車實彈射擊。去年12月，台灣對美採購108輛M1A2T戰車，歷經半年多的接裝訓練，終於在今天上午正式在國人面前亮相實施實彈射擊。

▲▼漢光演習直播女主持人（左）吳偲語中尉。（圖／翻攝YouTube／ETtoday新聞雲）

▲漢光演習直播女主持人（左）吳偲語中尉。（圖／翻攝YouTube／ETtoday新聞雲）

臉書粉專「國防部發言人」也開啟直播這次M1A2T戰車實彈射擊，不過女主持人成為另外一個嬌點，引起網友討論。根據了解，女主持人是中尉吳偲語，為莒光園地主持人之一，而且資歷背景也不簡單。

▲現任269旅連輔導長吳偲語不僅擁有出眾外型，背景也是相當驚人。（圖／翻攝自IG／41_wu）

吳偲語出身化學兵科，103年入伍，出身於陸軍專科學校，也是少數士官轉軍官的女性。《ETtoday東森新媒體》曾報導「新一代莒光女神！正妹主播「超甜笑容」爆紅　驚人背景曝光」吳偲語從33、39化學工兵群開始服役，除了曾在化學測考中心擔任裁判官，還曾在新訓中心擔任領導士，教育過無數梯隊。吳偲語的Instagram擁有近8000名追蹤者，不過自從爆紅以後現在已經沒有公開，不然原本可以看到她分享生活點滴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈慶京將交保！　金額至少上億
快訊／某國中棒球隊國3翻車　8學生教練送醫
鄭麗君還在華府！台美關稅繼續談　有共識推進次輪實體談判
震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有　48年來罕見規
長庚醫泛舟溺斃！遭酸「自找的」　家屬悲痛發聲明
網嗆經濟部光電板未回收！　旭東5聲明打臉：是「走道板」
快訊／艋舺19歲男陳屍竹聯幫據點！主嫌落網　再逮4名未成年
上百民眾受困！　糧食剩7天…大武村長拍片求救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

踢爆數發部「雙憑證機制」成騙局　葛如鈞：台灣資安淪國際級笑話

朱立倫喊增2300億就不擋院版特別條例　行政院：恐需舉債要審慎考量

視導M1A2T實彈射擊　賴清德：未來搭配無人機落實戰略目標

鄭麗君還在華府！台美關稅繼續談　有共識推進次輪實體談判

大讚蕭文生德高望重、學有專精　翁曉玲：很高興看到你被提名大法官

快訊／葛如鈞轟中華電信任死亡　簡志誠衝回台北澄清：自己刪掉怎有效

柯建銘嗆「用刑法100條伺候藍委」　吳宗憲轟：民進黨開民主倒車

震撼！「地表最強」M1A2T戰車首度實彈射擊　19發戰車砲全上靶

藍擬不擋台電撥補？藍委群組炸鍋　直喊「這是萬萬不可的決定」

顧立雄、王美花財產申報曝　存款2267萬、收藏多幅名家畫作

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

花蓮搜救犬Wilson「往巨石間猛鑽」示意有人　初出任務就建功

踢爆數發部「雙憑證機制」成騙局　葛如鈞：台灣資安淪國際級笑話

朱立倫喊增2300億就不擋院版特別條例　行政院：恐需舉債要審慎考量

視導M1A2T實彈射擊　賴清德：未來搭配無人機落實戰略目標

鄭麗君還在華府！台美關稅繼續談　有共識推進次輪實體談判

大讚蕭文生德高望重、學有專精　翁曉玲：很高興看到你被提名大法官

快訊／葛如鈞轟中華電信任死亡　簡志誠衝回台北澄清：自己刪掉怎有效

柯建銘嗆「用刑法100條伺候藍委」　吳宗憲轟：民進黨開民主倒車

震撼！「地表最強」M1A2T戰車首度實彈射擊　19發戰車砲全上靶

藍擬不擋台電撥補？藍委群組炸鍋　直喊「這是萬萬不可的決定」

顧立雄、王美花財產申報曝　存款2267萬、收藏多幅名家畫作

踢爆數發部「雙憑證機制」成騙局　葛如鈞：台灣資安淪國際級笑話

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」！委屈：就沒有性行為

密集恐懼症注意！遊客餵鯰魚「數百條張嘴」搶食　震驚千萬人

5歲兒賴床不肯刷牙上學！媽狂揍屁股打到瘀青挨告...無罪原因曝

朱立倫喊增2300億就不擋院版特別條例　行政院：恐需舉債要審慎考量

認識半個月「感覺她還不錯」　桃園男交出1物慘賠53.8萬元

家暴殺妻美女主播揭「受暴為何不走」！曝真實困境：連我都不知怎麼辦

黃鐙輝放棄台積電工程師闖蕩演藝圈！　後悔「不知賺那麼多」真實心聲曝

實測隔熱紙貼玻璃「透光率70%剩60%」　民團批：納管打假球

陸屁孩上男同志App釣魚　約出後圍毆羞辱：你是不是1？

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

政治熱門新聞

沈富雄預測「台灣對等關稅」稅率：50年罪過還債

蔡英文9年前有機會兩岸破冰　台灣「政治人物」電告北京不應接受

國民黨為普發現金放行台電千億補助　黃國昌：民眾黨團立場不變

台灣音樂家受邀赴中演出變調　被要求喊「我愛黃河、我愛中國」

又轉彎　國民黨「寸步不讓」台電千億撥補

LIVE／地表最強M1A2T戰車正式亮相！　賴清德視察實彈射擊狀況

漢光演習女主播是新莒光女神　私服照更美

柯建銘喊刑法100條伺候藍委　蘇素娥：實務上幾乎不存在

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

認曾捐2萬給廢死聯盟　司法院副院長被提名人：廢死不應非黑即白

樂天桃猿限動稱「大罷免大成功」　網友轟：公關危機

藍擬不擋台電撥補？藍委群組炸鍋　直喊「這是萬萬不可的決定」

「地表最強」戰車首實射　19發全上靶

蔣萬安自製戰袍！白T印「我不同意」　全力衝反罷免票

更多熱門

相關新聞

漢光演習今啟動　國台辦嗆「裝腔作勢、窮兵黷武」

漢光演習今啟動　國台辦嗆「裝腔作勢、窮兵黷武」

國軍今日起舉行漢光演習，大陸國台辦怒批民進黨當局「以武謀獨」、「備戰謀獨」，只會進一步破壞台海和平穩定，並指稱我軍演是「裝腔作勢、窮兵黷武」。

「最長」漢光實兵登場　演練灰帶應處、海馬士加入

「最長」漢光實兵登場　演練灰帶應處、海馬士加入

有包真治百病嗎？　淺論「急難救助包」

有包真治百病嗎？　淺論「急難救助包」

漢光實兵明登場！　國軍：任何突發都視為訓練環節

漢光實兵明登場！　國軍：任何突發都視為訓練環節

漢光演習倒數　49架次共機艦出海擾台

漢光演習倒數　49架次共機艦出海擾台

關鍵字：

漢光演習

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

台灣首款油電動力125機車開賣

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

游泳教練太帥！媽媽們搶送小孩上課

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

「千年一遇美少女」橋本環奈被爆要結婚了

更多

最夯影音

更多

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面