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新一代莒光女神！正妹主播「超甜笑容」爆紅　驚人背景曝光

▲現任269旅連輔導長吳偲語不僅擁有出眾外型，背景也是相當驚人。（圖／翻攝自IG／41_wu）

▲現任269旅連輔導長吳偲語不僅擁有出眾外型，背景也是相當驚人。（圖／翻攝自IG／41_wu）

記者閔文昱／綜合報導

具有國防部官方色彩的軍事教育節目《莒光園地》，是國軍每周在營必看的節目，節目中的美女主持人往往也會成為役男的焦點。身為主持人之一的現任269旅連輔導長吳偲語，就因為擁有清秀外型而受到廣大關注，而她的專業能力更是令人敬佩，相關背景也被起底。

 
 
 
 
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吳偲語的Instagram擁有近8000名追蹤者，她經常分享外出旅遊和軍旅生活的點滴，甜美的笑容和亮麗的外型，很難將她與形象嚴肅的國軍聯想在一起，不過她其實出身於陸軍專科學校，從33、39化兵群開始服役，除了曾在化學測考中心擔任裁判官，還曾在新訓中心擔任領導士，教育過無數梯隊。

根據《自由時報》報導，吳偲語的活潑個性和不怕生的特質，使她能夠迅速適應各種溝通環境，這也成為她在《莒光園地》大放異彩的原因之一。而作為少數由士官轉為軍官的女性，吳偲語表示，士官的工作性質相對安逸，但她渴望拓展視野和挑戰自我，因此選擇轉任軍官，這個決定也讓她有機會參與更多元的軍事任務，如聯勇演習，這些經歷是她在士官時期所無法獲得的。

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莒光園地吳偲語國軍美女主持人軍事教育

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