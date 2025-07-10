青少年肇事增加　內埔警加強取締：少年ㄟ！ 騎卡慢啦

▲內埔警方加強取締青少年交通違規行為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局統計今年上半年，轄內12至24歲年輕族群涉及交通事故超過4成，顯示青少年違規情況不容忽視。為守護年輕生命安全，警方加強取締無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈等重大違規行為，並呼籲駕駛人遵守交通規則、珍惜自身與他人安全，讓青春旅程平安啟航。

內埔分局統計分析，於今（114）年1月1日至7月8日，在轄區內埔、萬巒、瑪家、泰武鄉等4個鄉鎮，總共發生了1405件交通事故。而當事人的年紀在12至24歲之間者，於7件的Ａ1類車禍中，計有1件1人不幸身亡，在765件的Ａ2類(受傷)車禍中，計有423件、345人受傷，佔比約55％，另在633件的Ａ3類（財損）車禍中，計有218件、224人，佔比約34%，顯見在這年紀區間的年輕人，發生交通事故比率不低。

內埔警分局指出，車禍發生的前5大原因，分別為「轉彎未依規定」、「分心駕駛」、「未保持安全距離」、「無號誌路口不停讓」及「起步時不注意」。為保護青少年生命、身體健康及維護轄區交通安全，警方將持續加強取締「無照駕駛」、「未戴安全帽」、「逆向駕駛」、「未兩段式左轉」、「闖紅燈」及「酒後駕車」等重大違規行為。

內埔警分局提醒所有年輕朋友，沒有駕照不可駕車，駕駛車輛請遵守道路交通安全規則，比如不超速、不闖紅燈、要戴安全帽、無（閃光）號誌路口要停讓等。人生旅程正要起飛，勿讓一時失慮，讓自己及關愛您的親友遺憾終身。