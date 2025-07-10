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桃園提升青少年機車駕駛安全　再增一處機車練習場

▲桃園提升青少年機車駕駛安全，再增一處機車練習場

▲平鎮區台66線快速道路橋下鄰近平德路口處，新增一處機車練習場，將於7月中旬啟用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

暑假是許多年輕人準備學習機車、考駕照的時刻，為提升青少年機車駕駛安全，桃園市長張善政9日於市政會議表示，市府持續擴增機車練習場、搭配駕訓補助及校園宣導等措施，三管齊下打造更完善的機車學習環境，協助青少年騎乘機車安全上路、平安回家。

張善政指出，市府近期於平鎮區台66線快速道路橋下鄰近平德路口處，新增一處機車練習場，將於7月中旬啟用，便利平鎮及中壢、楊梅地區居民就近練習；同時修復龜山區「下湖機車練習場」照明設施，恢復夜間照明，延長開放時間至晚上9時。目前全市已有14處機車練習場，提供市民安全、便利的練習環境。

▲桃園提升青少年機車駕駛安全，再增一處機車練習場

▲市府積極推動交通安全教育扎根工作。（圖／市府提供）

張善政強調，騎乘機車應重視駕駛技術與道路安全觀念，市府持續推動駕訓補助政策，參加機車駕訓班課程最高可獲新臺幣2,600元補助，鼓勵市民接受完整訓練，提升駕駛技術與應變能力。

而市府積極推動交通安全教育扎根工作，自高中一年級起辦理機車交通安全宣導，透過校園講座強化學生對機車駕駛風險的認知，持續從工程、教育、執法三方面，為市民打造更安全的用路環境。

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