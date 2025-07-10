尹錫悅時隔4個月再度被捕！　法院認有湮滅證據之虞裁定羈押

▲南韓前總統尹錫悅再遭羈押。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

負責調查韓國前總統尹錫悅涉嫌內亂與叛國罪的特別檢察組，日前再度向法院聲請逮捕尹錫悅。首爾中央地方法院於今（10日）凌晨裁定批准逮捕，理由為尹錫悅有湮滅證據之虞；尹錫悅3月獲釋後，時隔4個月再次被捕。

韓聯社報導，首爾中央法院於9日下午針對尹錫悅進行了長達約6小時40分鐘的「羈押前嫌疑人審問」（俗稱拘捕必要性審問）。最終在10日凌晨2時07分左右，法院依據濫用職權妨礙權利行使、妨害特殊公務執行、偽造公文、違反總統警衛法等多項罪嫌，批准特檢組提出的逮捕聲請。

雖然尹錫悅方面對所有罪名予以否認，但法院似乎接受了特檢組提出的證人陳述與物證，包含尹錫悅涉嫌指使共犯刪除通話紀錄等主張。報導指出，這些內容成為法官此次裁定的關鍵依據。

此外，檢方還指控尹錫悅的辯護律師在調查過程中涉嫌介入、引導前總統警護處長金成勛（音譯）等人作出對尹錫悅有利的證詞，這也可能強化法院對潛在串供與妨礙調查的疑慮。

去年12月3日，尹錫悅以總統身份突然宣布實施緊急戒嚴，引發社會震撼，爾後遭國會彈劾並以內亂罪展開調查。今年1月15日首次被捕，3月8日獲釋。4個月來，他多次拒絕配合調查，態度強硬。特檢組於6月中旬正式成立後迅速提出聲請，雖一度遭法院駁回，但此次重提後獲得通過，預料接下來的調查節奏將明顯加快。