防台灣有事！日本啟用「新駐屯地」強化西南防衛　部署17魚鷹機

▲日本9日啟用佐賀駐屯地，預計8月中旬前將在此部署17架魚鷹機。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊佐賀駐屯地9日正式啟用，首架V-22魚鷹運輸機同日已從熊本縣高遊原分屯地部署至佐賀駐屯地，剩餘的16架V-22魚鷹機也將於8月中旬前陸續從千葉縣木更津駐屯地運往此地。此舉是為了防止台灣有事、強化九州與沖繩等西南群島防禦能力的「西南防衛轉移」戰略重要一環，未來將負責島嶼防衛運兵任務。

根據《共同社》報導，陸上自衛隊指出，這17架魚鷹機將全數部署至與佐賀機場相鄰的新駐屯地「佐賀駐屯地」，預計駐紮約420名隊員，並與機場共用跑道設施。陸自西部方面總監荒井正芳9日表示，面對中國與俄羅斯軍事活動日趨頻繁，「九州、沖繩防禦重要性逐年提升，佐賀駐屯地具備極為關鍵的戰略地位。」

魚鷹機的核心任務將聚焦於支援駐紮於長崎縣的離島防衛專門部隊「水陸機動團」，水陸機動團也被外界稱為「日本版陸戰隊」的兩棲作戰部隊。水陸機動團長期駐紮的相浦駐屯地與佐賀駐屯地僅60公里距離，擁有地理優勢，可透過魚鷹機快速執行島嶼防衛運兵任務。

在軍事效能方面，魚鷹機展現出顯著的作戰優勢。其最高時速達500公里，續航力約2600公里，相較於CH-47運輸直升機，速度與續航能力分別提升至2倍與3倍。根據防衛省數據顯示，CH-47從佐賀駐屯地飛抵日本最西端的與那國島需耗時7小時（含中途加油），魚鷹機則可在3小時內中途不加油直達與那國島，大幅縮短反應時間。

儘管如此，魚鷹機的安全疑慮仍是各界關注焦點。該機型自開發階段便事故頻傳，多次發生致命意外，引發民眾強烈不安。防衛省雖表示，「已透過多次機會確認安全性能」，但9日仍有民眾聚集於駐屯地大門進行抗議活動。

防衛大臣中谷元日前在記者會中指出，「我國面臨的安全環境日益嚴峻，強化包含西南地區的島嶼防衛能力是當務之急。魚鷹機部署佐賀駐屯地將建立水陸機動團一體化作戰體系，對提升島嶼防衛能力具有重大意義。」

此次部署完成後，佐賀駐屯地將成為日本西南防衛的重要據點，配合水陸機動團的快速反應能力，形成對中國大陸在東海及南海活動的有效嚇阻。同時，原駐紮目達原駐屯地的約50架直升機也將移防至佐賀駐屯地，進一步強化該基地的綜合作戰能力。