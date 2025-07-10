川普狠課巴西50%關稅！　原因竟是「替好友復仇」

▲美國總統川普（左）與巴西前總統波索納洛（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）本週針對多國發布新一輪關稅信，其中對巴西開出高達50%的懲罰性關稅，成為目前所有受罰國中最重的一筆。乍看之下是貿易制裁，實際上卻牽涉一場跨國政治恩怨，矛頭直指巴西前總統波索納洛的審判案。

根據BBC報導，川普在公開的關稅信中，指控巴西對美國科技公司的做法具攻擊性，還強烈批評巴西政府對波索納洛（Jair Bolsonaro）的審判是一場「政治獵巫」，並直言「這是場國際醜聞」，呼籲結束這場對右翼盟友的追訴。

波索納洛曾在川普第一任期造訪白宮，兩人互動友好，波索納洛甚至被稱為「巴西川普」。如今波索納洛正因涉嫌煽動2023年1月首都暴動事件接受司法調查，川普則不滿其「好友」遭到起訴，暗指這場審判與自己遭遇的政治訴訟如出一轍。

不僅如此，川普也指控巴西政府限制美國社群媒體的言論自由，甚至曾短暫封鎖馬斯克（Elon Musk）旗下X平台（前稱Twitter），並干預包括他自家川普媒體（Trump Media）在內的社群帳號運作。

除了單方面開罰關稅外，川普還要求美國貿易代表（USTR）對巴西數位貿易行為啟動「301調查」，意圖將懲罰行動拉進法律程序，進一步施壓。信中甚至直言，50%稅率是必要手段，目的是為了糾正當前政權的嚴重不公。

面對川普施壓，現任巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）強硬回應，不但嗆聲將以加稅反制，更警告川普「不要干預我國司法」，並直言，「世界已經變了，我們不需要皇帝。」