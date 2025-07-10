迎關公聖誕　桃園威天宮7/12「康熙皇帝親臨獻壽」登場

▲桃園威天宮全國首創舉辦「康熙皇帝親臨關公祝壽大典」，今年7月12日登場。（資料照／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

關聖帝君聖誕即將到來，各地關公廟宇紛紛展開祝壽活動。主祀關聖帝君的桃園威天宮，全國首創舉辦「康熙皇帝親臨關公祝壽大典」，於７月 12日上午10點30分於該宮舉行，再度由該宮護法會桃園分會長呂長安扮康熙，當天將親率由志工們扮演的「文武百官」來祝壽、戰鼓齊鳴盛大開場，歡迎民眾參加。

呂長安是在地營造廠負責人，目前也擔任桃園市消防協會理事長，平日熱心公益，因篤信關聖帝君而與桃園威天宮創辦人李鵬結識，李鵬認為身材高大魁梧的呂長安，是扮演康熙角色的最佳人選。

▲呂長安再度扮康熙，親率由志工們扮演的「文武百官」為關公祝壽。（資料照／記者楊淑媛攝）

自2023年開始，呂長安接受桃園威天宮委請，於每年「康熙皇帝親臨關公祝壽大典」扮康熙，今年已是第三年扮演，深感是難得的善因緣。

威天宮創辦人李鵬指出，該宮供奉主神為來自山西運城關公家廟分靈來台的「關聖帝君」，靈驗佑人，信眾多。由於運城關公家廟每年在關聖帝君聖誕日，皆會舉行隆重熱鬧的「康熙皇帝親臨關公祝壽大典」活動，因此，該宮也沿用山西運城關公家廟、為關聖帝君祝壽的儀式慶關公生，信眾都覺得相當特別。

桃園威天宮座落於龜山區大坑路上，費時20年興建，斥資10億於2014落成，並以龍銀代替燒香及供品，是全台首家環保寺廟。豈料，2022年8月31日因一大火，讓整大殿付之一炬，大殿供奉著一尊7.5公尺、號稱世界室內最高關公神像，也在這場火災中被燒毀。經十方信眾關心協助下，費時11個月於2023年8月修建完工。