　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽活動　10／25全國嘉年華會

▲松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽儀式。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽儀式。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天農曆3月3日是玄天上帝的聖誕萬壽日，名間鄉松柏嶺受天宮從30日起展開祝壽活動；南投縣政府指出，今年「恭祝玄天上帝飛昇得道日」全國聯合慶典活動也將於10月25日在受天宮舉行，屆時將與鄉公所、受天宮攜手辦理系列嘉年華會活動，迎接全國信眾到來。

受天宮於30日（農曆3月初二）深夜11點開始舉行祝壽大典，由副縣長王瑞德、主委陳登岳擔任主祭，立委游顥，縣議員張婉慈、吳棋楠、沈夙崢，名間鄉長陳翰立、鄉民代表會主席蔡瑞家，縣議員林儒暘、簡千翔、林憶如、張秀枝服務處代表及受天宮全體執事人員陪祭，依循古禮向玄天上帝上香、行獻禮，恭祝玄天上帝萬壽聖誕，也為南投縣祈福。

▲松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽儀式。（圖／南投縣政府提供）

▲松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽儀式。（圖／南投縣政府提供）

各地友宮及分靈的宮、廟、壇、堂、祠紛紛前來刈香祝壽，陣頭絡繹不絕，整個廟埕都擠滿人潮；王瑞德、陳登岳及張婉慈、沈夙崢於祭典後也在現場發放壽桃、壽麵及平安符給信眾吃平安，民眾排隊領取、場面相當熱絡。

▲松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽儀式。（圖／南投縣政府提供）

陳登岳表示，松柏嶺受天宮創建於清順治14年（西元一六五七年），迄今已有368年歷史，所分出的「分靈」逾5千座，自農曆過年至玄天上帝萬壽日之前都是玄天上帝的進香期；除分靈廟宇，其他友宮或是「回娘家」的宮廟，每年約有4千到6千團前來進香，歡迎全國信眾前來共襄盛舉，祈求帝爺公賜福、庇佑平安。

王瑞德提及，「松嶺之星」觀景塔即將興建完工，未來搭配恭祝玄天上帝飛昇得道日全國聯合慶典等活動，結合台灣好行及鳳梨、茶葉等農特產，可有效串聯宗教、觀光及農業，吸引更多觀光人潮，助益名間鄉發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹姆士突發聲明「已與詹醬公司無關」　大票粉絲震驚
股匯雙殺！台幣重貶1.2角失守33.2元刷9年新低
台股史詩級崩跌！網整理「5大公園露宿攻略」：哪裡領紙箱？
地震嚇逃！一票客人「隔天跑回店付錢」　泰知名火鍋店宣布：全免
被當金秀賢小三「徐睿知2度發聲」！
快訊／台股狂殺800點！　鴻海跳空大跌
「如果再選一次，我不一定會來」　台人在泰國災後的自白
押錯寶！台想靠蓬佩奧拉攏川普　豪砸590萬「卻遭美切割」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

崑山科大產官學「鞋」力做公益　彩繪貨櫃凝聚愛心送暖非洲

婦人到郵局欲匯款10萬「買名牌包」　行員偕警合阻假投資詐騙

2025「特殊年」？Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

埔榮、國際扶輪社推偏鄉在宅醫療照護　獲贈先進設備將擴大服務

機車駕訓有效...去年傷亡人數減近一成　南投縣今年擴大補助

松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽活動　10／25全國嘉年華會

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓兌現加碼獎項承諾

探索星號「新身分」重返基隆　邱佩琳：郵輪經濟助農漁產值

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

洗腦神曲《Bling‐Bang‐Bang‐Born》來了　Creepy Nuts登大港開唱：大家最棒！

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

崑山科大產官學「鞋」力做公益　彩繪貨櫃凝聚愛心送暖非洲

婦人到郵局欲匯款10萬「買名牌包」　行員偕警合阻假投資詐騙

2025「特殊年」？Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

埔榮、國際扶輪社推偏鄉在宅醫療照護　獲贈先進設備將擴大服務

機車駕訓有效...去年傷亡人數減近一成　南投縣今年擴大補助

松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽活動　10／25全國嘉年華會

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓兌現加碼獎項承諾

探索星號「新身分」重返基隆　邱佩琳：郵輪經濟助農漁產值

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

中古房價鬆動「預售仍難跌」　代銷業者揭市場現況

薄利多銷50元佛心大雞排！七股龍山宮無名炸物攤　雞翅也只賣15元

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

不跟風吉卜力！用AI創作「缺乏1要素」　張震嶽：收割藝術家心血

2陸配限期今離境！黃國昌：大砲追殺小蝦米　舉這幾案要卓榮泰做實事

知名店家上榜！北市抓3家花生粉黃麴毒素超標、豆干有殺菌劑　

妹子自誇「腳也很好看」　友人笑翻：跟手一樣長

地方熱門新聞

台中驚傳工程車自撞民宅

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

探索星號重返基隆

7旬農婦獨顧2病子、重傷孫獲暖警協助

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓加碼獎項

羅美玲為國中小學生辦無人機體驗活動

民眾吃麵違停警方勸離未移車網友質疑為何不開單告發？

斗六就服中心莊芳芳11年助3萬人就業

南投縣舉辦模範兒童表揚大會

南投縣議會藍黨團聲援剴剴案並倡議反廢死公投

草屯鎮酷比及中山公園　縣協助施工

達成慈善基金會9年捐南投1480萬

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

台南青梅盛開桃園大遠百黃偉哲希望農特產全數賣光！

更多熱門

相關新聞

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

命理專家柯柏成表示，今天（農曆三月初三）是北極玄天上帝（真武大帝）的聖誕日，在台灣民間信仰也稱為「帝爺公」或「上帝公」，這天在道教信仰中被視為極具能量的日子，「拜拜旺整年」。他也分享開運、消災解厄與化解小人方法。

台南下營盛大舉辦文藝薪傳迎玄帝百年風華慶聖誕

台南下營盛大舉辦文藝薪傳迎玄帝百年風華慶聖誕

安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日平安宴席開260桌齊祝壽

安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日平安宴席開260桌齊祝壽

松柏嶺受天宮8888斤米糕桃　元宵節揭桃祈福

松柏嶺受天宮8888斤米糕桃　元宵節揭桃祈福

松柏嶺受天宮「擔米糕桃」元宵節登場

松柏嶺受天宮「擔米糕桃」元宵節登場

關鍵字：

松柏嶺受天宮玄天上帝聖誕祝壽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

侵權警告信瘋傳　吉卜力回應了

輔大醫院消防演練意外！護理師高空墜落重摔

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面