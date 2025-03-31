松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽活動　10／25全國嘉年華會

▲松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽儀式。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天農曆3月3日是玄天上帝的聖誕萬壽日，名間鄉松柏嶺受天宮從30日起展開祝壽活動；南投縣政府指出，今年「恭祝玄天上帝飛昇得道日」全國聯合慶典活動也將於10月25日在受天宮舉行，屆時將與鄉公所、受天宮攜手辦理系列嘉年華會活動，迎接全國信眾到來。

受天宮於30日（農曆3月初二）深夜11點開始舉行祝壽大典，由副縣長王瑞德、主委陳登岳擔任主祭，立委游顥，縣議員張婉慈、吳棋楠、沈夙崢，名間鄉長陳翰立、鄉民代表會主席蔡瑞家，縣議員林儒暘、簡千翔、林憶如、張秀枝服務處代表及受天宮全體執事人員陪祭，依循古禮向玄天上帝上香、行獻禮，恭祝玄天上帝萬壽聖誕，也為南投縣祈福。

各地友宮及分靈的宮、廟、壇、堂、祠紛紛前來刈香祝壽，陣頭絡繹不絕，整個廟埕都擠滿人潮；王瑞德、陳登岳及張婉慈、沈夙崢於祭典後也在現場發放壽桃、壽麵及平安符給信眾吃平安，民眾排隊領取、場面相當熱絡。

陳登岳表示，松柏嶺受天宮創建於清順治14年（西元一六五七年），迄今已有368年歷史，所分出的「分靈」逾5千座，自農曆過年至玄天上帝萬壽日之前都是玄天上帝的進香期；除分靈廟宇，其他友宮或是「回娘家」的宮廟，每年約有4千到6千團前來進香，歡迎全國信眾前來共襄盛舉，祈求帝爺公賜福、庇佑平安。

王瑞德提及，「松嶺之星」觀景塔即將興建完工，未來搭配恭祝玄天上帝飛昇得道日全國聯合慶典等活動，結合台灣好行及鳳梨、茶葉等農特產，可有效串聯宗教、觀光及農業，吸引更多觀光人潮，助益名間鄉發展。