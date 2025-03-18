　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

安平觀音亭觀音菩薩誕辰紀念日平安宴席開260桌　2千多人齊祝壽

▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴將席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆2月19日（國曆3月18日）為觀世音菩薩誕辰紀念日，來自全國的信眾均會來台南安平觀音亭向觀音佛祖祝壽，安平觀音亭於18日中午席開260桌的素食平安宴，讓十方大德同感法喜。

▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴將席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴將席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）

安平觀音亭主供奉觀世音菩薩，與安平開台天后宮是屬台南安平地區的主要地方信仰中心，有關觀音亭的各項活動均會受到地方重視，因此農曆2月19日的觀世音菩薩誕辰紀念日的平安宴，安平地區的宗教團體與公務單位也會派代表出席，包括台南市靜宗學會、台南市佛教會、安平開台天后宮、安平區公所、市警第四分局、台南區漁會、安平國中等學校。

▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴將席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴將席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）

觀音亭主委顏東賢表示，觀音亭於30多年前，每年農曆2月19日的觀世音菩薩誕辰紀念日、6月19日的觀世音菩薩得道成佛紀念日與9月19日的觀世音菩薩出家紀念日等，均會辦理觀世音菩薩素食平安宴，即辦理這些平安宴最主要讓大家來感受觀音的慈悲之心，並將此心散播出去。

▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴將席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）

顏東賢主委說，安平觀音亭在觀世音菩薩誕辰紀念日特舉辦法會，由眾法師唸經為眾生消災解厄，讓觀世音菩薩的大慈大悲聞聲救苦的精神，度化眾生。顏東賢主委期勉信眾大家要一心向善、常念佛號，如誠心來持念南無大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩，觀音佛祖十分靈感，一定會保佑大家平安健康心想事成。

▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴將席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）

台南市民政局長姜淋煌代表黃偉哲市長到場，許多民代、里長、台南市警四分局、安平各級學校校長、淨宗學會由開喜法師及劉美珠副總幹事率領多位法師及居士共襄盛舉；台南佛教會秘書盧品璋也到場；台灣首府天壇、安平開台天后宮、眾交陪宮廟…到場祝賀，台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日「觀音佛誕平安宴」，也在充滿歡喜心與法喜中，圓滿完成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧委屈喊1句「想跟Andy站同一陣線」　網秒戳痛點笑了：好
好市多將執行「入口電子掃卡」
快訊／雲云董座收押　快步走上囚車
快訊／最苦命星巴克！3周2次墜樓摔門口　低調繼續營業
《周處》權樂過世　卡米地宣布全額退票
「最直白翻譯」家寧聲明！　律師神回秒殺：麻煩拿出金流
獨子獲贈父母1800萬　性侵妹妹全沒了
比特犬Lucky免安樂死？　有經驗飼主「有意願領養」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化高樓救災應變能力　南消六大辦理高樓搶救演練

7旬婦來洽公吐露三餐不繼　枋寮警擔心寒流來襲出手捐助

自由車環台公路大賽...美麗六堆站3／20登場　將有交通管制

智慧城市！花蓮智慧交通再獲獎　消防救護車優先綠行獲肯定

醫曝高危險因子8大口訣 高　傳授「護腎8守則」

主動關心身心障礙者！花蓮啟動需求評估全面電訪機制

安平觀音亭觀音菩薩誕辰紀念日平安宴席開260桌　2千多人齊祝壽

南投響應全國綠化月無償提供苗木至4／30　已發1.5萬株

台南藍軍轟水電將漲6%因非核神主牌　里長不配合大罷免竟詛咒沉船

嘉義竹崎暖警發現弱勢家庭　警民攜提供急難救助金

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

強化高樓救災應變能力　南消六大辦理高樓搶救演練

7旬婦來洽公吐露三餐不繼　枋寮警擔心寒流來襲出手捐助

自由車環台公路大賽...美麗六堆站3／20登場　將有交通管制

智慧城市！花蓮智慧交通再獲獎　消防救護車優先綠行獲肯定

醫曝高危險因子8大口訣 高　傳授「護腎8守則」

主動關心身心障礙者！花蓮啟動需求評估全面電訪機制

安平觀音亭觀音菩薩誕辰紀念日平安宴席開260桌　2千多人齊祝壽

南投響應全國綠化月無償提供苗木至4／30　已發1.5萬株

台南藍軍轟水電將漲6%因非核神主牌　里長不配合大罷免竟詛咒沉船

嘉義竹崎暖警發現弱勢家庭　警民攜提供急難救助金

國軍持續打造「無人機專責部隊」　114年要完訓3164員

喜歡你≠秒回訊息？12星座「訊息回覆速度大比拼」看誰最虐心！

台灣珍奶制霸世界！　有望為英國帶來2000工作機會

網控欠債養惡犬！揪「3詭異點」質疑飼主　本人親反擊陰謀論

強化高樓救災應變能力　南消六大辦理高樓搶救演練

台灣大「次世代電動車服務」首次曝光　看準ＡＩ加速智慧生活應用

視后胡杏兒老公「夜店摟妹」親密照流出！　曾遭諷：世紀軟飯王

「保險蟑螂」12人起訴！牛埔幫老大狠撈400萬　犯罪手法曝

2台灣人「租豪宅煉毒」在馬來西亞被抓　毒品總值近億

富／傅爸爸傳說2，又來了？！

#台中 3歲童獨自泡澡12mins溺斃　父自責靠妻肩膀淚崩

地方熱門新聞

即／高雄機車相撞！23歲騎士命危

屏東42歲男驟逝家人生活陷困頓　警發動募款

洗錢400億元！九州總裁2億交保

清明防火再升級南消六大隊出動無人機加強巡查

南投縣議員簡千翔任期滿3年　增2服務處貼近民眾

安親班老師以肉身擋車讓幼兒過馬路網友問為何不走斑馬線

高雄離譜爸「載6歲兒」酒駕！路中自撞分隔島

玉山東部園區-瓦拉米山徑人文生態遊程開放報名

配合排水箱涵改建台南市10行政區25日起停水、降壓供水30小時

流感高峰期來襲！營師養建議5種食物幫助提升免疫力

139縣道貨車斗載10人　可罰1.8萬

台南南區灣裡路282巷民宅驚傳火警幸無傷亡

南投家扶用愛包圍方案3／22重啟招募家庭夥伴

台南極限運動場遭被噴漆塗鴉　網友氣憤PO網呼籲當事人自首

更多熱門

相關新聞

安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日將席開平安宴260桌

安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日將席開平安宴260桌

農曆2月19日（3月18日）為觀世音菩薩誕辰紀念日，台南市安平觀音亭主委顏東賢表示，屆時來自全國的信眾均會來安平觀音亭向觀音佛祖祝壽，安平觀音亭將於18日中午席開260桌的素食平安宴，讓十方大德同感法喜。

松柏嶺受天宮8888斤米糕桃　元宵節揭桃祈福

松柏嶺受天宮8888斤米糕桃　元宵節揭桃祈福

烏薩奇過生日！陳其邁、粉絲祝壽齊喊：蛤～

烏薩奇過生日！陳其邁、粉絲祝壽齊喊：蛤～

「謝平安家年華」席開305桌　破萬人永靖作客

「謝平安家年華」席開305桌　破萬人永靖作客

安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日210桌平安宴祝壽

安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日210桌平安宴祝壽

關鍵字：

安平.觀音亭觀世音菩薩誕辰平安宴祝壽

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

楊晨熙突發「不自殺聲明」！

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！

即／台中勤美誠品又傳墜樓！當場死亡

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面