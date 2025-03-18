安平觀音亭觀音菩薩誕辰紀念日平安宴席開260桌　2千多人齊祝壽

▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆2月19日（國曆3月18日）為觀世音菩薩誕辰紀念日，來自全國的信眾均會來台南安平觀音亭向觀音佛祖祝壽，安平觀音亭於18日中午席開260桌的素食平安宴，讓十方大德同感法喜。

安平觀音亭主供奉觀世音菩薩，與安平開台天后宮是屬台南安平地區的主要地方信仰中心，有關觀音亭的各項活動均會受到地方重視，因此農曆2月19日的觀世音菩薩誕辰紀念日的平安宴，安平地區的宗教團體與公務單位也會派代表出席，包括台南市靜宗學會、台南市佛教會、安平開台天后宮、安平區公所、市警第四分局、台南區漁會、安平國中等學校。

觀音亭主委顏東賢表示，觀音亭於30多年前，每年農曆2月19日的觀世音菩薩誕辰紀念日、6月19日的觀世音菩薩得道成佛紀念日與9月19日的觀世音菩薩出家紀念日等，均會辦理觀世音菩薩素食平安宴，即辦理這些平安宴最主要讓大家來感受觀音的慈悲之心，並將此心散播出去。

顏東賢主委說，安平觀音亭在觀世音菩薩誕辰紀念日特舉辦法會，由眾法師唸經為眾生消災解厄，讓觀世音菩薩的大慈大悲聞聲救苦的精神，度化眾生。顏東賢主委期勉信眾大家要一心向善、常念佛號，如誠心來持念南無大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩，觀音佛祖十分靈感，一定會保佑大家平安健康心想事成。

台南市民政局長姜淋煌代表黃偉哲市長到場，許多民代、里長、台南市警四分局、安平各級學校校長、淨宗學會由開喜法師及劉美珠副總幹事率領多位法師及居士共襄盛舉；台南佛教會秘書盧品璋也到場；台灣首府天壇、安平開台天后宮、眾交陪宮廟…到場祝賀，台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日「觀音佛誕平安宴」，也在充滿歡喜心與法喜中，圓滿完成。