虎爺聖誕香火鼎盛　炸雞祝壽添趣味捐血送「虎力五保庇」小神衣

▲台南祀典興濟宮迎來虎爺聖誕，信眾準備各式供品祝壽，現場香火鼎盛熱鬧非凡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆六月初六是虎爺聖誕，台南祀典興濟宮香火鼎盛、萬頭攢動，信眾齊聚祝壽祈福，廟埕熱鬧滾滾，今年虎爺誕辰，興濟宮推出的限量「虎爺小福袋＋虎爺大印」與傳統「興福餅」廣受喜愛。

不少民眾帶著生雞蛋、蛋糕、餅乾等傳統供品前來，甚至還有虎爺最愛的「炸雞」登場，展現虔誠與創意，讓整場慶典更添趣味。廟方也貼心提醒，因天氣炎熱，供品以熟食為佳，誠心才是最重要的心意。

今年虎爺誕辰，興濟宮推出的限量「虎爺小福袋＋虎爺大印」與傳統「興福餅」廣受喜愛，6月30日上午即全數售罄，現場信眾直呼「搶不到好可惜！」對此，廟方表示，福袋將於明年虎爺聖誕再度推出，呼籲民眾提早關注消息，不錯過這份庇佑祝福。

不只祝壽祈福，今年興濟宮更攜手台南市警五分局與捐血中心舉辦公益捐血活動。當天凡捐血250c.c.以上，即可獲贈限量聯名「虎力五保庇」小神衣一件，並由吳明府道長加持、林淑華董事長與五分局洪宏榮分局長共同過爐，護佑之力滿滿。

董事長林淑華感性表示：「願虎爺庇佑大家身體健康、闔家平安，也盼信仰結合行善，讓社會充滿更多溫暖與正能量。」