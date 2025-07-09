沙鹿泥流如瀑布畫面曝！在地人崩潰...驚喊：雨若再大恐出事

記者游瓊華／台中報導

中央氣象署發布豪雨特報，沙鹿、龍井及大雅區都傳出淹水災情，多處出現滾滾泥流，尤其是光華路和沙田路一帶，較低漥地區甚至出現黃泥瀑布，讓當地居民崩潰不已，無奈地說，「每雨必淹，若雨再大一點、久一點，恐怕就出事了！」

▲暴雨來襲，台中市沙鹿區大淹水，泥流如瀑布傾瀉而下，當地人恐懼，雨若再大恐出事。（圖／網友陳昱睿授權提供，下同）



住在沙鹿區的陳先生表示，近日大雨都讓人提心吊膽，今天早上暴雨襲擊，8點多就開始出現大淹水，還好他有自備抽水機，不停抽水，雖然水淹到工廠但不算嚴重，但馬上湍急泥流讓人看了頭皮發麻，擔心若再下久一點、雨大一點，後果不堪設想。

▲台中市長盧秀燕也趕往海線勘災。（圖／台中市政府提供，下同）



台中市長盧秀燕今天也趕赴海線勘災，盧秀燕表示，颱風丹娜絲前後外圍環流影響，經過台灣後造成近期天氣不穩定，已指示民政局、水利局、建設局、消防局、區公所提高警覺，市府也將針對道路退水較慢地段優先施作改善。

民政局統計，台中市海線地區因強降雨導致多處積水情形，共造成13處民宅局部積水，包括沙鹿3戶、清水4戶、梧棲3戶及龍井3戶，除清水區南社路1戶緊鄰魚塭，因逢間歇性大雨及潮汐影響，目前現場積水尚未消退，其餘12戶在中午前均已退水。經現場評估協助撤離清水1戶2人前往依親、沙鹿1戶由家人接回安置。

▲建設局淹水監測器觀測即時監測到有積水情形後，立即派員至現場處置警戒，雨勢減小後積水迅速消退。（圖／台中市政府提供）



建設局說明，今日上午沙鹿區、龍井區及大雅區雨量達每小時60毫米，造成部分道路短暫積水，建設局淹水監測器觀測即時監測到有積水情形後，立即派員至現場處置警戒，雨勢減小後積水迅速消退；另神岡區堤南路(國1下方涵洞)積水約20公分，現場配置抽水機立即啟動，並派員警戒讓車輛維持通行。