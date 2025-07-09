快訊／草嶺堰塞湖恐潰決！竹山鎮一級應變中心開設　撤離45戶76人

▲因颱風及近日大雨影響，清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖情形。（圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

受丹娜絲颱風與連日豪雨影響，清水溪草嶺段於8日出現堰塞湖情形，經濟部水利署第四河川分署應變小組研判該堰塞湖具潰決風險，已於今日下午發布堰塞湖潰決警示，建議地方政府立即整備應變。

竹山鎮鎮長陳東睦指示，對清水溪沿岸之低窪地區，包括桶頭、瑞竹、坪頂、鯉魚、福興、德興、中和與中崎等8里，執行預防性撤離措施；鎮公所於今日傍晚5時啟動一級應變中心開設，並責成相關課室與里辦公處迅速完成人員動員、撤離及避難所整備工作。

▲▼竹山鎮公所啟動一級開設並執行預防性撤離。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所指出，目前統計已有45戶、76人完成預防性撤離，並選擇前往依親安置。陳東睦強調，所有人員皆應以安全為首要考量，切勿靠近河道或留在高風險地區，以免危及生命安全，鎮公所將持續與水利署及各單位密切聯繫，全面掌握堰塞湖變化狀況，全力守護鄉親生命財產安全。

第四河川分署指出，水利署副總工程司陳春宏今天率領水利規劃分署及該分署組成堰塞湖調查小組，前往現地勘查，初步研判該堰塞湖壩體高度60 公尺、壩長320 公尺、壩體體積約215萬立方、蓄水量約2245萬立方、蓄水面積約62公頃，經保守估計1小時潰決情境，平均流量約6200cms，約清水溪治理計畫20年重現期距流量。

四河分署說明，經評估堰塞湖潰決流量約20年重現期距，未達清水溪警戒水位，但考量堰塞湖潰壩不確定性，仍請各單位加強下游河道工程及相關民眾進出管制，並呼籲民眾避免靠近清水溪下游沿岸河道，以策安全。