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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認要深自檢討司法信賴度　蘇素娥：法官要把公平正義當核心價值

▲司法院大法官併副院長被提名人蘇素娥 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院大法官並為副院長被提名人蘇素娥 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

司法院大法官並為副院長被提名人蘇素娥今（9日）在立法院表示，獨立、公正、專業且有效能的司法，是人民對司法改革最深期望，如果她獲同意任命，會依據憲法獨立審判、保障人民基本權利、維護憲政秩序。蘇素娥也提到，台灣民眾對司法的信賴度不高，「我們確實有要深自檢討的地方」，司改腳步從未停止過，所以一定會再加強，例如法官要把公平正義精神當作核心價值。

立法院9日召開全院委員會，上午針對司法院長被提名人蔡秋明的資格進行審查，下午則針對司法院副院長被提名人蘇素娥。蘇素娥在說明階段表示，她如願進入台大法律就讀後，受到教授、同學、社會氛圍啟發，開始關心人權保障跟憲政發展相關議題；她民國81年10月8日起被分發到士林地方法院擔任法官，大部分時間辦理刑案，也曾辦理民事案件、家事案件，同時也兼任司法院職務法庭法官，審判經驗豐富且多元。

蘇素娥指出，她個人在承辦案件中，如果有適合案件，會闡述人權保障跟憲政原理原則的判決，曾有判決被收入教課書或被大學研究所採為實務研討案例，且有多篇被選為最高法院、高等法院可供參考裁判，「我的裁判品質是有受到肯定的」。

蘇素娥說，她除審判經驗外，也有歷練司法行政，曾擔任過司法院刑事廳長、士林地院院長，推動並實踐人權保障相關法案，也負責草擬國民法官法，辦理全國實務法庭模擬。在司法行政歷練中，她努力貫徹憲法對人民基本權利的保障，並增進人民對司法了解跟信賴，經過上述雙重歷練，了解到獨立、公正、專業且有效能的司法，是人民對司法改革最深期望。

蘇素娥續說，然而現自法院面臨前所未有的挑戰，正遭受洪水般巨量案件淹沒，根據司法院112年統計年報，過去十年收案量增加29.48%，未結案件增加111.13％，法官及相關司法人員長期過勞，人才大量流失，且社會變遷這麼快，司改議題越來越複雜，但人民對司改期望從未停止。

蘇素娥指出，如果她未來擔任大法官並為副院長，將輔佐司法院長關注，第一、「捍衛審判獨立，以公平、正義為司法核心價值」，因為相關民調跟研究顯示，人民對司法最深切期望是希望司法可以獨立、公正裁判，所以致力於維護審判獨立環境，避免外來環境來影響審判；另未來將繼續推動國民法官制度，使司法更加公開、透明，並務實調整訴訟制度，維護獨立公平審判環境。

蘇素娥續指，第二、「建構有效能司法」：將盤點整體司法資源 、細緻分配人力、有計畫培養優秀審判及司法行政人才，也會跨領域整合、統一法律見解、精緻量刑、提高裁判安定性及可預測性進行司法減壓；司改需要更多資源投入，法官跟相關司法人員均需要有效增補，並要研議防止濫訴等，另她也會強化司法同仁的身心關懷措施。

蘇素娥表示，最後連結國際司法交流，因為在數位時代，各種法律爭議無遠弗屆，我國有穩健司法體系，但也面臨跟其他國家相類似困境，可以與其他國家建立穩定合作跟交流，開拓國際視野、提升專業量能。

蘇素娥強調，大法官是憲法守護者，保障人權、維持憲政秩序價值跟理念，值得世世代代捍衛；她來自基層且從事審判多年，依憲法、法律，超越黨派獨立審判，「對我來說是生活一部分」，所經歷每個案件都是別人的生命故事，這些人生經驗累積，讓她了解人民對國家司法期待是什麼。因此她獲同意任命後，會始終如一，依據憲法獨立審判、保障人民基本權利、維護憲政秩序，也會以過往累積司法行政經驗，輔佐院長推動司法行政業務，扮演稱職大法官並為副院長角色。

另外，張啓楷質詢蘇素娥時詢問，為什麼台灣民眾對司法不滿意度這麼高？蘇說，台灣民眾對司法的信賴度不高，「我們確實有要深自檢討的地方」，有部分是因為還要更加強跟民眾溝通；「我們了解人民對司法的鞭策跟期待是很深，而且不會停止」，司改腳步也從未停止過，所以一定會再加強，例如法官要把公平正義精神當作核心價值。

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