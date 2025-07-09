快訊／反對大麻合法化　司法院長被提名人蔡秋明表態了

▲司法院大法官兼司法院長被提名人蔡秋明9日表示，他個人不贊成大麻合法化。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

司法院大法官兼司法院長被提名人蔡秋明今（9日）答詢時表示，他個人不贊成大麻合法化，「我以檢察官立場是反對」。另外，對於是否支持廢死，蔡秋明也說他個人不贊成。

立法院9日召開全院委員會，上午針對司法院長被提名人蔡秋明的資格審查，下午則針對司法院副院長被提名人蘇素娥。賴士葆質詢蔡秋明表示，台灣青少年被大麻鯨吞蠶食，到處可見到大麻萃取物，例如電子煙、加熱菸，你當過檢察官應很清楚監院裡面好高的比例跟毒品有關，而大麻現在是二級毒品，你贊成合法化嗎？蔡秋明回應，「我個人不贊成大麻合法化」。賴士葆追問，反對大麻合法化嗎？蔡說：「我以檢察官立場，是反對」。

賴士葆對蔡秋明說，假如你當院長，這絕對不能輕放，因為一直有人想要推動大麻合法化，想要學泰國等國家，先從娛樂性開始用，但他覺得害死下一代、害死台灣，這非常重要，所以大麻合法化絕對要反對，絕對不容於台灣社會，請謹記，不管有無當院長，大家一起努力。

另外，賴士葆質詢時也詢問蔡秋明法對於廢死的態度；蔡回應，他個人並不贊成廢死，「我有我的原因」。但賴士葆說，原因不用講，他要的是態度。