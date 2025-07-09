「我們寧可不要英雄！」　侯友宜哀悼勇消殉職：從優撫卹

記者崔至雲／新北報導

新北市新店昨日粗坑壩溺水事件，截至今（9日）中午，已有2名救援警消殉職。新北市長侯友宜今天市政會議指出，「我們寧可不要英雄，也要每一個同仁、每一次出去，都能夠平安回來」，市府後續會全力協調醫院搶救傷患，並從優撫卹與慰問。

侯友宜說，「我們寧可不要英雄，也要每一個同仁、每一次出去，都能夠平安回來，也可以平安回家，這是我們衷心的一個期盼，我們最不樂見的狀況，就是用生命代替警惕」。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）



侯友宜說明，他要求消防局以及市府團隊，要全力協助傷患跟家屬，啟動同仁後續的關懷、心理的支持機制，從優辦理撫卹、慰問等相關事宜。而且對警消同仁、對危險水域的風險辨識跟應變，要不斷去做強化，而且水域主管機關，要加強場域的管理。

侯友宜強調，目前已啟動這次事故原因的調查會，避免憾事再發生，並要求所有單位檢視本市轄內類似高風險的溪流區域，像翡翠水庫的下游、烏來、坪林、三峽、雙溪等等，相關水域的危險公告到底有沒有做到位。

此外，侯友宜也說，除了水域公告戲水的狀況以外，也要全力地阻止、甚至處罰違反相關規定到這些水域，已經涉及到個人安全的，要全力加強防範，不准再有民眾敢冒這個水域的安全、不聽警告去做戲水的活動，這都完全地嚴格地取締。相關單位，包括區公所全力要啟動，全力守護市民的安全。