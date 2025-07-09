為什麼膽固醇正常也會血管硬化？醫師揭開動脈硬化的「隱形殺手」

▲明明膽固醇檢測都正常，怎麼還是被醫生告知有動脈硬化的風險！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

心肌梗塞是沈默的心臟殺手，根據衛生福利部103年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，共奪走19,400條寶貴的性命，平均每27分鐘就有1人死於心臟病，以往都認為罹患心血管疾病者、年長的長輩及肥胖等族群才是心肌梗塞的高風險族群，但你是否曾疑惑，明明膽固醇檢測都正常，平常也盡量避免油膩飲食，怎麼還是被醫生告知有動脈硬化的風險？

醫師黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，很多病人常問：「我不喝酒、不抽菸，膽固醇正常，為何又會心肌梗塞？」醫師提到最近剛好閱讀一篇文章，用科學研究告訴我們膽固醇和血管硬化阻塞的關係，最新醫學研究揭示，動脈硬化這個「心血管隱形殺手」，遠比我們想像的要複雜！它不只跟膽固醇有關，更可能與你意想不到的「生活習慣」息息相關！

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究報告指出讓心臟病、中風找上門的「動脈硬化」，其實是一種長期的血管發炎問題，以前大家以為是膽固醇太多，現在發現，真正複雜的是背後的免疫反應和細胞互動，隨著「單細胞分析技術」進步，科學家可以像看顯微鏡一樣，一顆顆細胞去觀察，搞清楚血管斑塊裡有哪些細胞、它們在做什麼事，有些細胞會變身，還會互相影響，影響斑塊變大或變穩定。

黃軒醫師解釋這篇研究報告提到動脈硬化不僅是膽固醇堆積的問題，免疫系統的過度反應才是關鍵！當免疫系統長期處於備戰狀態，就會導致全身性的慢性發炎，這種發炎反應會讓血管內壁受損，進而促使膽固醇堆積，形成危險的動脈粥狀硬化斑塊，在發炎壓力下，血管細胞會發生表相的轉變（phenotypic modulation），它們可能變成危險的「泡沫細胞」或「骨化細胞」，甚至分泌大量膠原蛋白，讓斑塊變得又硬又脆，大大增加了斑塊破裂的風險！這簡直是血管裡的「細胞黑化」啊！

黃軒醫師指出，以下幾項常見的不良習慣，正是讓身體長期處於慢性發炎狀態的主因：

1. 長期熬夜、滑手機：睡眠不足會削弱免疫系統，讓身體無法正常修復與排炎，久而久之，反而造成免疫功能失調，成為慢性發炎的溫床。

2. 三餐不定、吃得太快或太甜：不規律的飲食習慣，尤其攝取過多精緻糖分，會導致血糖劇烈波動，引發身體發炎反應，進食過快也可能影響消化，進一步破壞腸道健康。

3. 久坐少動：長時間缺乏活動會讓代謝減慢、血液循環變差，這不僅影響器官功能，也讓炎症物質更容易在體內累積。

4. 情緒壓力大：長期處於焦慮或高壓環境，會刺激壓力荷爾蒙（如皮質醇）分泌，進而抑制免疫系統，促使慢性發炎反覆發生。

5. 腸胃不適、便秘與脹氣：腸道被稱為「人體的第二大腦」，當腸道菌群失衡，就會影響免疫調節功能，造成身體系統性發炎。

黃軒醫師也特別提醒，一位沒有高血壓、糖尿病，也不抽菸、不喝酒，且膽固醇正常的健康成年人，50歲之後罹患心血管疾病的終生風險仍有約10%至20%。若本身已有抽菸、酗酒或慢性疾病等高風險因子，卻又未妥善控制，即使膽固醇正常，罹患風險也可能飆升至50%以上，換句話說，「膽固醇正常」雖然是好消息，卻不代表你完全免疫心肌梗塞或血管阻塞，還是需要管理生活習慣與控制發炎風險。